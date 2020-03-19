Новый компактный класс. Представлен среднеуровневый смартфон Samsung Galaxy A41 с экраном диагональю 6,1 дюйма





Сегодня Samsung совместно с оператором сотовой связи DoCoMo представила на японском рынке нового члена линейки смартфонов Galaxy A 2020 года — модель Galaxy A41. Это обновление прошлогоднего компактного и хорошо сбалансированного середнячка Galaxy A40. И вышло оно весьма неоднозначным.

Сохранив дизайн, в новой модели Samsung улучшила все основные параметры. Более того, Galaxy A41 даже получил защиту от воды и пыли (IP68), что является большой редкостью среди аппаратов среднего уровня. Но не обошлось и без ложки дегтя, и даже не одной. Так, Galaxy A41 получил экран Super AMOLED разрешением Full HD+ большей диагонали — 6,1 дюйма против 5,9 дюйма у A40 — и платформу SoC MediaTek Helio P70, к которой у многих могут быть претензии. К слову, это первый среднеуровневый смартфон линейки Galaxy A на платформе MediaTek.

Основная камера у Galaxy A41 — тройная с сенсорами разрешением 48, 8 и 5 Мп (у Galaxy A40 двойная на сенсорах 16 и 5 Мп). Фронтальная камера, спрятанная в каплевидном вырезе, осталась 25-мегапиксельной. Объем оперативной и флэш-памяти тоже не изменились — 4 и 64 ГБ соответственно.

Емкость аккумуляторной батареи увеличилась с 3100 до 3500 мА·ч. Поддержка 15-ваттной зарядки тоже никуда не делась. А вот сканера отпечатков пальцев на задней панели больше не видно. Вполне вероятно, что он переехал под экран.

Из коробки устройство работает под управлением ОС Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Цветов корпуса на выбор три — черный, синий и белый. В Японии Galaxy A41 начнет продаваться только в июне. Подробностей о цене пока нет, как и о планах касательно выхода Galaxy A41 на других рынках.

По итогу можно сказать, что Galaxy A41 стал лучше почти во всем, но лишился главной особенности — относительной компактности. Похоже, в эпоху больших смартфонов с экранами диагональю 6,8-6,9 дюйма модели с 6,1-дюймовыми — это новый компактный класс. По крайней мере, в понимании производителей. И с этим вытягиванием смартфонов в высоту ничего не поделаешь (благо предел уже близок), как и с ростом цен на них.

Источник: Samsung