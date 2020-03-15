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Прямой конкурент Redmi 8A Dual. Представлен смартфон начального уровня Samsung Galaxy A11

Прямой конкурент Redmi 8A Dual. Представлен смартфон начального уровня Samsung Galaxy A11

Прямой конкурент Redmi 8A Dual. Представлен смартфон начального уровня Samsung Galaxy A11


Samsung расширила линейку смартфонов Galaxy A 2020 года моделью начального уровня Galaxy A11 — это преемник прошлогоднего бестселлера среди бюджетников Galaxy A10 и прямой конкурент 100-долларовому Redmi 8A Dual. И хотя точная цена Galaxy A11 пока неизвестна, с большой долей вероятности, она будет около $100, учитывая, что Galaxy A10 играл в этом же ценовом сегменте.

По сравнении с прошлогодней моделью изменений немало, все они сосредоточены внутри. Главное: экран увеличился еще сильнее — с 6,2 до 6,4 дюйма. Новая модель получила TFT экран Infinity-O разрешением HD+ (720×1560 пикселей) с врезанной в левом углу фронтальной камерой. Напомним, Galaxy A10 оснащался ЖК-экраном того же разрешения, но другого типа — Infinity-V с каплевидным вырезом. Аппаратная основа — восьмиядерная SoC с частотой 1,8 ГГц. Производитель не конкретизирует модель. Оперативной памяти 2 или 3 ГБ ОЗУ (у Galaxy A10 не было варианта с 3 ГБ), а флэш-памяти — 32 ГБ. Последнюю можно расширить на 512 ГБ картой памяти MicroSD.

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Также Samsung Galaxy A11 выделяется тройной основной камерой. Последняя представлена главным модулем разрешением 13 Мп, дополнительным ультраширокоугольным на 5 Мп и ещё одним 2-мегапиксельным, который должен улучшить возможности по части размытия фона. Разрешение фронтальной выросло с 5 до 8 Мп.

Емкость аккумулятора выросла с 3400 до 4000 мА·ч. Кроме того, есть поддержка фирменной 15-ваттной зарядки Adaptive Fast Charging. Сканер отпечатков пальцев находится в привычном месте на задней панели.

Габариты Samsung Galaxy A11 составляют 161,4х76,3х8 мм при массе 177 г.

Вариантов цвета корпуса на выбор четыре — черный, белый, голубой и красный. Да, сам корпус — пластиковый. Впрочем, для некоторых подобная особенность является преимуществом (с точки зрения стойкости к падениям). Точные сроки выпуска и цена пока не называются.

Источник: Samsung

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