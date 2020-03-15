Прямой конкурент Redmi 8A Dual. Представлен смартфон начального уровня Samsung Galaxy A11

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Samsung расширила линейку смартфонов Galaxy A 2020 года моделью начального уровня Galaxy A11 — это преемник прошлогоднего бестселлера среди бюджетников Galaxy A10 и прямой конкурент 100-долларовому Redmi 8A Dual. И хотя точная цена Galaxy A11 пока неизвестна, с большой долей вероятности, она будет около $100, учитывая, что Galaxy A10 играл в этом же ценовом сегменте.

По сравнении с прошлогодней моделью изменений немало, все они сосредоточены внутри. Главное: экран увеличился еще сильнее — с 6,2 до 6,4 дюйма. Новая модель получила TFT экран Infinity-O разрешением HD+ (720×1560 пикселей) с врезанной в левом углу фронтальной камерой. Напомним, Galaxy A10 оснащался ЖК-экраном того же разрешения, но другого типа — Infinity-V с каплевидным вырезом. Аппаратная основа — восьмиядерная SoC с частотой 1,8 ГГц. Производитель не конкретизирует модель. Оперативной памяти 2 или 3 ГБ ОЗУ (у Galaxy A10 не было варианта с 3 ГБ), а флэш-памяти — 32 ГБ. Последнюю можно расширить на 512 ГБ картой памяти MicroSD.

Также Samsung Galaxy A11 выделяется тройной основной камерой. Последняя представлена главным модулем разрешением 13 Мп, дополнительным ультраширокоугольным на 5 Мп и ещё одним 2-мегапиксельным, который должен улучшить возможности по части размытия фона. Разрешение фронтальной выросло с 5 до 8 Мп.

Емкость аккумулятора выросла с 3400 до 4000 мА·ч. Кроме того, есть поддержка фирменной 15-ваттной зарядки Adaptive Fast Charging. Сканер отпечатков пальцев находится в привычном месте на задней панели.

Габариты Samsung Galaxy A11 составляют 161,4х76,3х8 мм при массе 177 г.

Вариантов цвета корпуса на выбор четыре — черный, белый, голубой и красный. Да, сам корпус — пластиковый. Впрочем, для некоторых подобная особенность является преимуществом (с точки зрения стойкости к падениям). Точные сроки выпуска и цена пока не называются.

Источник: Samsung