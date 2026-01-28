Новости Софт 28.01.2026 comment views icon

Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров

В отчете об ошибке в Chromium Issue Tracker Google впервые непреднамеренно опубликовал интерфейс ОС Android, оптимизированной для рабочего стола.


Отчет об ошибке вкладок Chrome Incognito сопровождался двумя записями экрана. Из описания с кодовым названием Brya (Redrix). Устройство работает на процессоре Intel Core AlderLake-U 12-го поколения 2021 года выпуска. Номер сборки операционной системы ALOS: ZL1A.260119.001.A1 свидетельствует об использовании Aluminum OS — десктопного варианта Android. Также видео демонстрирует, что система построена на основе Android 16.

По сравнению с планшетной версией и режимом рабочего стола для телефонов, строка состояния выше и более оптимизированная для больших экранов. Слева можно видеть часы с секундами и дату, а справа — значок Gemini, индикатор языка клавиатуры, звоночек уведомлений, Wi-Fi, и значок батареи. Интерфейс записи экрана напоминает мобильную версию Android. Курсор также несколько изменен.

Интерфейс Chrome в основном похож на мобильный Android для большого экрана, за исключением кнопки «Расширения», которая пока доступна только для компьютеров. Видео демонстрируют многозадачность и разделенный экран. Окна рабочего стола почти не изменились по сравнению с существующими. Кнопки сворачивания, полноэкранного режима и закрытия в верхнем правом напоминают ChromeOS.


Про десктопную Aluminium OS ITC.ua сообщал в ноябре 2025 года. Тогда же Lenovo рассказала о возможности компьютеров под управлением Android. Они могут составить конкуренцию системам на Windows во многих задачах благодаря разнообразию доступных приложений.

Источник: 9to5google

