14 лет после анонса: представлен NexPhone с Android, Linux и Windows 11 в режиме десктопа

Nex Computer уже немало лет экспериментирует с тем, как выжать из смартфонов максимум пользы. Ее линейка NexDock позволяет подключать совместимые Android-смартфоны к корпусу ноутбука для работы в дороге, а проект NexPhone идет еще дальше. Это смартфон на Android 16, который умеет загружать также Linux (Debian) и Windows 11 и позиционируется как единое универсальное вычислительное устройство. Эту идею анонсировали еще около 14 лет назад, а теперь она наконец готова к практической реализации.

Ключевую роль здесь играет собственная операционная система NexOS. Она интегрирует Linux в виде приложения внутри Android-интерфейса, которое можно запускать в любой момент. Кроме того, пользователь может отдельно загружать Arm-версию Windows 11. Nex Computer также разработала плиточный интерфейс с прогрессивными веб-приложениями — решение, которое может вызвать ностальгию у сторонников Windows Phone.

NexPhone поддерживает подключение к внешнему монитору через USB-C. В таком режиме смартфон превращается в полноценный рабочий стол с выбором между Android Desktop Mode, Linux Debian или Windows 11 — в зависимости от задач пользователя.

Что касается характеристик, NexPhone — это смартфон среднего класса. Он основан на процессоре Qualcomm QCM6490 (на базе Snapdragon 778G). Это тот же чип, который используется в Fairphone 5. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 256 ГБ с возможностью расширения через слот microSD.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, который прикрывает Gorilla Glass 3. Корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP69. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА-ч, устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку. Основная камера получила 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX787, дополненный 13 Мп ультраширокоугольным модулем Samsung ISOCELL 3L6. Также доступна фронтальная 10,5-мегапиксельная камера.

Рекомендованная цена NexPhone составляет $549. Предварительный заказ уже доступен с депозитом $199, а начало фактических поставок ожидают в третьем квартале 2026 года.

Источник: gsmarena, notebookcheck

