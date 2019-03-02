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Первый полет пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon. Трансляция из Флориды (Завершена)
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Первый полет пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon. Трансляция из Флориды (Завершена)

Первый полет пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon. Трансляция из Флориды (Завершена)

Ровно через час SpaceX проведет очередной важный запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартует ракета-носитель Falcon 9, которая отправит в первый демонстрационный полет космический корабль Crew Dragon. Последний создан по программе NASA Commercial Crew Development и предназначен для доставки и возврата экипажей астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Если не помешают погода и технические проблемы, то запуск состоится на субботу 2 марта 2019 года в 2:49 ET, то есть в 09:49 по киевскому времени. Запуск будет транслироваться онлайн на каналах NASA и SpaceX в YouTube.

Обновлено: SpaceX успешно вывела корабль Crew Dragon на орбиту, его стыковка с МКС должна произойти завтра в 10 часов по Киеву.

На экспериментальном корабле не будет людей, он повезет манекен в скафандре и доставит груз в орбитальную лабораторию на МКС. Если все пройдет хорошо, NASA сможет использовать Crew Dragon в своей миссии уже в июле.

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