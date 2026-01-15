Первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания

Через полтора месяца после релиза экран Samsung Galaxy TriFold уже получил дефекты в результате использования. Плохой сюрприз за $2500.

Тест на 150 000 сгибаний вручную, конечно, интересная вещь, но по крайней мере один Galaxy TriFold в реальных условиях оказался совсем недолговечным. Пользователь форума Samsung из Южной Кореи сообщает, что дисплей моего его тройного смартфона, приобретенного месяц назад, уже вышел из строя. Пользователь утверждает, что устройство не подвергалось чрезмерным внешним воздействиям.

«Возможно ли его отремонтировать бесплатно? Хотя это и дорого, страховка это не покрывает. Даже несмотря на то, что это флагманская модель, я считаю, что Samsung должен занять более проактивный подход к этому вопросу», — пишет владелец.

Пользователь предоставил изображение дефектного дисплея. По его словам, повреждение на линии сгибания может исчезать и снова появляться. Эксперт форума ответил владельцу, что «это не будет стоить дорого». Под «недорого» он имел в виду использование 50% купона на скидку, который позволил бы отремонтировать устройство «всего» за 1,3 млн вон (около $885). Позже поступило уточнение, что только сам новый экран без работы будет стоить более $1200.

Впрочем, другой пользователь успокоил пострадавшего, что замена будет бесплатной, если внешнего воздействия на телефон не было. Пока неизвестно, какое продолжение имела эта история, ведь обращение на форум поступило только вчера, 14 января.

Стоит добавить, что устройства, которые содержат подвижные узлы и соединения, всегда менее механически надежны, чем аналоги без них. Они легче повреждаются как во время нормальной эксплуатации, так и из-за внешнего механического воздействия. Даже опыт известных производителей свидетельствует, что создание надежного складного смартфона — не такая уж простая задача. По меньшей мере, их владельцам нужно соблюдать аккуратность, также не рекомендуются некоторые вредоносные игры, о которых ITC.ua писал.