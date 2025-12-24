Samsung Galaxy TriFold выдержал 150 000 складываний — видео, как его ломают

В начале декабря Samsung представила складной смартфон Galaxy TriFold в совершенно новом формфакторе. В отличие от Huawei Mate XT, внешний дисплей Samsung расположила сзади, а две секции основной панели складываются внутрь, образуя компактный корпус. И один из главных вопросов вокруг него — реальная долговечность. Корейский YouTube-канал решил проверить это на практике и выяснил: смартфон сдался заметно раньше, чем обещала компания.

Во время презентации Galaxy TriFold Samsung заявила, что устройство прошло тест на 200 000 складываний. По словам компании, это эквивалент 100 складываний в день в течение 5 лет. Цифра впечатляет, хотя она более чем вдвое меньше показателя Galaxy Fold7, который, по данным Samsung, выдерживает 500 000 складываний. В то же время ожидать от TriFold такой же выносливости было бы наивно: это первое поколение устройства с принципиально более сложной конструкцией и двумя шарнирами, тогда как Fold развивается уже седьмое поколение.

Именно поэтому смартфон решили проверить в реальных условиях. Корейский YouTube-канал OMG_electronics провел стрим-тест Galaxy TriFold. Несколько ведущих по очереди непрерывно складывали и раскладывали устройство, пока оно не «сломалось». Результат оказался неожиданно ранним.

Тест длился несколько дней. После примерно 61 000 складываний первый шарнир начал издавать едва слышный скрип. После 121 000 сложений похожие звуки появились и во втором шарнире. Около 144 000 складываний произошла ключевая проблема: по словам ведущих, «эластичность шарнира исчезла». Из-за этого смартфон перестал удерживать полностью разложенное состояние без физического прижима, а процесс складывания и раскладывания стал ощутимо туже.

Формально устройство не «сломалось». Экран продолжал работать, изображение не исчезло, сенсор остался активным. Но для ежедневного использования это серьезный минус, который почти наверняка потребовал бы сервисного ремонта. Именно поэтому провести четкую границу, когда TriFold можно считать сломанным, сложно.

В то же время стоит учесть условия теста. Смартфон складывали и раскладывали непрерывно в течение 8 дней подряд, без пауз и типичных сценариев реальной жизни. С учетом этого Galaxy TriFold показал себя весьма достойно и в обычном использовании, вероятно, без проблем приблизился бы к заявленным Samsung 200 000 складываний.

Официальный запуск Samsung Galaxy TriFold в продажу запланирован на начало 2026 года.

Источник: 9to5google