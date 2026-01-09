Чтобы создать iPhone Fold, Apple приобрела и разобрала китайский телефон,— инсайдер

Информатор отрасли смартфонов утверждает, что Apple приобрела и разобрала складной телефон OPPO, чтобы исследовать и создать iPhone Fold. Впрочем, воссоздать экран не удалось.
Известный китайский инсайдер мобильных телефонов, известный как Fixed-focus digital cameras, сообщает на Weibo, что для создания складного iPhone Fold Apple фактически пришлось прибегнуть к принципу «один держит, второй обводит». Инженеры американской компании изготовили несколько опытных образцов, но им так и не удалось превзойти плавность изгиба складки OPPO Find N5, который Apple приобрела и разобрала.
По предварительным слухам, iPhone Fold не будет иметь Face ID, а вместо этого будет предлагать боковой датчик Touch ID из-за сложности дизайна. Как отмечает Wccftech, изучение смартфонов конкурентов является распространенной практикой в отрасли. Поэтому это кажется вполне естественным путем для Apple, которая едва ли не последней на рынке хочет не только создать складной смартфон, но и превзойти конкурентов по характеристикам экрана.
Смартфон в таком же необычном формфакторе «паспорта» разрабатывает и Samsung. Но в отличие от Apple, южнокорейская компания имеет огромный опыт производства устройств со складным экраном, поскольку была в этом одной из первых, и даже уже создала трехсложный телефон. Более того, на CES 2026 Samsung продемонстрировала гибкий экран с незаметной складкой.
Из других сообщений этого инсайдера отрасли, касающихся Apple, следует отметить фактически полное прекращение поддержки производства гарнитуры Vision Pro. По его словам, это «оставляет будущее следующего поколения неопределенным».
