Новости Технологии 09.01.2026 comment views icon

Чтобы создать iPhone Fold, Apple приобрела и разобрала китайский телефон,— инсайдер

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер

Информатор отрасли смартфонов утверждает, что Apple приобрела и разобрала складной телефон OPPO, чтобы исследовать и создать iPhone Fold. Впрочем, воссоздать экран не удалось.

Известный китайский инсайдер мобильных телефонов, известный как Fixed-focus digital cameras, сообщает на Weibo, что для создания складного iPhone Fold Apple фактически пришлось прибегнуть к принципу «один держит, второй обводит». Инженеры американской компании изготовили несколько опытных образцов, но им так и не удалось превзойти плавность изгиба складки OPPO Find N5, который Apple приобрела и разобрала.

Щоб створити iPhone Fold, Apple придбала і розібрала китайський телефон,— інсайдер
Сообщение Fixed-focus digital cameras / Weibo, автоматический перевод с китайского

По предварительным слухам, iPhone Fold не будет иметь Face ID, а вместо этого будет предлагать боковой датчик Touch ID из-за сложности дизайна. Как отмечает Wccftech, изучение смартфонов конкурентов является распространенной практикой в отрасли. Поэтому это кажется вполне естественным путем для Apple, которая едва ли не последней на рынке хочет не только создать складной смартфон, но и превзойти конкурентов по характеристикам экрана.

Смартфон в таком же необычном формфакторе «паспорта» разрабатывает и Samsung. Но в отличие от Apple, южнокорейская компания имеет огромный опыт производства устройств со складным экраном, поскольку была в этом одной из первых, и даже уже создала трехсложный телефон. Более того, на CES 2026 Samsung продемонстрировала гибкий экран с незаметной складкой.

Из других сообщений этого инсайдера отрасли, касающихся Apple, следует отметить фактически полное прекращение поддержки производства гарнитуры Vision Pro. По его словам, это «оставляет будущее следующего поколения неопределенным».

Популярные новости

arrow left
arrow right
Будущий Apple iPhone получит подэкранную камеру и новые спутниковые возможности, — инсайдеры
Apple выпустила наплечный "носок" для iPhone за $230
На Apple iPhone 17 Pro Max установили iPadOS — он получил аналог DeX от Samsung
Лондонские воры возвращают смартфоны владельцам, если это не iPhone
Большая работа над ошибками в Apple iOS 27, — Марк Гурман о новой ОС для iPhone
Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение "потерянных" AirPods и другое
Ветеран Windows тестирует ПК от Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 лет производительность выросла "в 200 000 раз"
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Подделка "носка" Apple для iPhone стоит всего $6
MacBook Pro M5 выжил после наезда автомобиля: лишь несколько царапин
Apple Podcasts настойчиво предлагает религиозные подкасты с вредоносными ссылками
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
iPod празднует 24 года — как исчез самый популярный гаджет Apple до iPhone
Apple ждет редизайн: автор Liquid Glass и преемник Джони Айва уходит в Meta после 10 лет работы
Массовый уход из Apple: четыре топ-менеджера покинули компанию за 72 часа
Вышла бета iOS 26.2: все новые функции в Apple Music, Podcasts, Reminders и Liquid Glass
Apple разрабатывает iMac OLED, — источники среди поставщиков
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Первые изображения новых Nubia Fold и Flip 3 демонстрируют дизайн "не как у всех"
Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить