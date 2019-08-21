Первый телевизор OnePlus TV выйдет уже в сентябре, но поначалу продаваться будет только в Индии





Как заявил основатель компании OnePlus Пит Лау, в следующем месяце будет представлено устройство OnePlus TV – всего через год после того, как производитель смартфонов впервые объявил о создании телевизоров.

В заявлении Пита Лау нет никаких подробностей о технических характеристиках новинок. Он не стал подтверждать циркулировавшие ранее слухи о том, что такие устройства будут работать под управлением Android TV, а их диагональ экрана составит от 43 до 75 дюймов. По некоторым данным, это будут QLED панели с разрешением 4K. Вместе с тем, некоторые сведения он всё же опубликовал. В частности, первоначально телевизоры OnePlus TV поступят эксклюзивно на рынок Индии. В других странах и регионах новинки появятся позже.

«Мы также прилагаем все усилия, чтобы запустить OnePlus TV в Северной Америке, Европе и Китае, как только мы установим партнёрские отношения с большинством местных и региональных поставщиков контента», — отметил Пит Лау.

Судя по предыдущим сведениям, в Индии будет продаваться самая компактная и доступная модель с 43-дюймовым экраном, а версия с 75-дюймовым экраном появится в продаже в США и Китае.

В отношении OnePlus TV у компании будет такая же ценовая стратегия, как и для смартфонов. Иными словами, новые телевизоры будут премиальными продуктами, но при более доступной цене, если сравнивать с подобными решениями конкурентов.

Источник: The Verge