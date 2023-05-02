Первый трейлер киноадаптации Gran Turismo Нила Блумкампа — Дэвид Харбор, Орландо Блум и очень много гоночных авто

Sony опубликовала первый трейлер предстоящей экранизации знаменитой видеоигры Gran Turismo от Нила Бломкампа, наиболее известного по «Району №9» и «Элизиуму».
Съемки фильма по мотивам популярной серии автосимуляторов Sony завершились еще в конце декабря 2022 года. В основу сценария адаптации положена реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который в 20-летнем возрасте одерживает победу в серии соревнований Nissan и начинает карьеру профессионального автогонщика.
В трейлере можно увидеть больше эффектных сцен гонки и кадров с исполнителями главных ролей адаптации — Дэвидом Харбором, Орландом Блумом, Арчи Мадекве и Дарреном Барнетом.
Мировая премьера фильма намечена на 11 августа 2023 года.
Трейлер Gran Turismo — в оригинале (на английском)
Постер
- В декабре 2022 года серия Gran Turismo отметила 25-летие, а студия Polyphony Digital подтвердила преодоление отметки в 90 млн. проданных копий игр.
- Gran Turismo 7 вышла в марте для PlayStation 4 и 5. Новейшая часть популярного автосимулятора также получила VR-версию, которая бесплатно доступна на PS VR2 (при условии покупки копии игры на PlayStation).