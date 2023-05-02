Первый трейлер киноадаптации Gran Turismo Нила Блумкампа — Дэвид Харбор, Орландо Блум и очень много гоночных авто

Sony опубликовала первый трейлер предстоящей экранизации знаменитой видеоигры Gran Turismo от Нила Бломкампа, наиболее известного по «Району №9» и «Элизиуму».

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Съемки фильма по мотивам популярной серии автосимуляторов Sony завершились еще в конце декабря 2022 года. В основу сценария адаптации положена реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который в 20-летнем возрасте одерживает победу в серии соревнований Nissan и начинает карьеру профессионального автогонщика.

В трейлере можно увидеть больше эффектных сцен гонки и кадров с исполнителями главных ролей адаптации — Дэвидом Харбором, Орландом Блумом, Арчи Мадекве и Дарреном Барнетом.

Мировая премьера фильма намечена на 11 августа 2023 года.

Трейлер Gran Turismo — в оригинале (на английском)

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