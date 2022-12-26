Серія Gran Turismo відзначає 25-річчя — за весь час продано 90 млн копій ігор

У повідомленні щодо 25-річчя серії Gran Turismo Polyphony Digital розповіла, що на цей час користувачам продано понад 90 млн копій ігор серії. Офіційні роковини Gran Turismo відзначалися у п’ятницю, 23 грудня. Цього дня виповнилося 25 років відтоді, як Gran Turismo з’явилася на прилавках Японії. У наші дні PlayStation не часто публікує конкретні дані про продажі, тому оголошення є важливим.

Попередні дані про кількість проданих копій ігор було опубліковано Polyphony Digital у травні 2018 року – відповідно до нього, на той час було продано 80,4 млн екземплярів. Це означає, що за останні чотири з половиною роки гравці по всьому світі придбали близько 10 млн копій Gran Turismo Sport та Gran Turismo 7. За інформацією сайту GTplanet, за перші три квартали року продано близько 5-6 млн копій GT7 – що приблизно дорівнює заявленим продажам GT6 за весь час.

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На додаток до повідомлення та святкового відео творець серії Казунорі Ямауті розповів про створення гри, зазначивши, що йому дуже пощастило, що він почав створювати ігри та, тим більше автоперегони.

«Це був відділ, де народилася PlayStation, – каже Ямауті, – і саме тут Кутарагі-сан гарячково працював над втіленням концепції PlayStation у життя. Це місце було не тим, на що я сподівався, але зараз, озирнувшись назад, можна сказати, що мені дуже пощастило». «Gran Turismo був першим проєктом з майже сотні інших, придуманих мною, коли я тільки розпочинав свою кар’єру у цій галузі», – зазначає він. «Якби було схвалено план чогось іншого, крім цієї гри, є велика ймовірність, що сьогодні я міг би робити якусь іншу гру, а не Gran Turismo».

Казунорі Ямамуті згадав про амбіції своєї молодості – стати режисером. Вони, схоже, скоро збудуться – Ямамуті входить до команди продюсерів фільму Gran Turismo, який знімає Ніл Блумкамп.