Кіноадаптація Gran Turismo: Нілл Блумкамп повідомив про завершення зйомок фільму за мотивами відомої серії автосимуляторів Sony

Приблизно за три місяці після початку режисер Нілл Блумкамп офіційно оголосив про завершення знімання Gran Turismo — фільму, створеного Sony на основі популярного бренду відеоігор Polyphony Digital.
В останні тижні виробництво блокбастера було перенесено з Будапешта до Дубаю для фінальної стадії. У Instagram режисер повідомив:
«Для людини, яка любить машини так само сильно, як і я, я повинен сказати, що ніколи не думав, що зніматиму фільм, що присвячений їм. Зйомки цього фільму були чудовим досвідом завдяки неймовірному акторському складу та знімальній групі, які зробили це можливим. Тепер я лечу у Токіо, щоб почати думати про монтаж».
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Фільм розповідає історію англійського професійного автогонника Яна Марденборо у виконанні Арчі Мадекве, який у 2011 році у віці всього 20 років посів третє місце серед 90 000 учасників у щорічних перегонах GT, яку з 2008 по 2016 рік організовували Sony Interactive Entertainment та Nissan, щорічно надаючи учасникам з усього світу можливість перейти від віртуального водіння відомого Real Driving Simulator до управління реальним Gran Turismos.
Головні ролі у Gran Turismo виконали Девід Гарбор та Орландо Блум.
Прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.
Джерело: BadTaste
- Режисер Gran Turismo Нілл Блумкамп також зняв «Район №9» та «Елізіум». Ролі у Gran Turismo виконують Девід Харбор, Орландо Блум, Арчі Мадекве, Деніел Пуч, Джоша Страдоус, Даррен Барнет та Томас Кречман.
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- Створену в 1997 році Polyphony і Кадзунорі Ямауті ігрову франшизу було продано тиражем понад 85 млн копій сьогодні: найновіша частина — Gran Turismo 7, вийшла у березні для PlayStation 4 і 5.