Кіноадаптація Gran Turismo: Нілл Блумкамп повідомив про завершення зйомок фільму за мотивами відомої серії автосимуляторів Sony

Приблизно за три місяці після початку режисер Нілл Блумкамп офіційно оголосив про завершення знімання Gran Turismo — фільму, створеного Sony на основі популярного бренду відеоігор Polyphony Digital.

В останні тижні виробництво блокбастера було перенесено з Будапешта до Дубаю для фінальної стадії. У Instagram режисер повідомив:

«Для людини, яка любить машини так само сильно, як і я, я повинен сказати, що ніколи не думав, що зніматиму фільм, що присвячений їм. Зйомки цього фільму були чудовим досвідом завдяки неймовірному акторському складу та знімальній групі, які зробили це можливим. Тепер я лечу у Токіо, щоб почати думати про монтаж».

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Фільм розповідає історію англійського професійного автогонника Яна Марденборо у виконанні Арчі Мадекве, який у 2011 році у віці всього 20 років посів третє місце серед 90 000 учасників у щорічних перегонах GT, яку з 2008 по 2016 рік організовували Sony Interactive Entertainment та Nissan, щорічно надаючи учасникам з усього світу можливість перейти від віртуального водіння відомого Real Driving Simulator до управління реальним Gran Turismos.

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Головні ролі у Gran Turismo виконали Девід Гарбор та Орландо Блум.

Прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.

Джерело: BadTaste