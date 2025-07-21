Новости Кино 21.07.2025 comment views icon

Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали

Стартовали съемки четвертого сезона «Теда Лассо» — сериала в жанре спортивной комедии, который сейчас является одним из самых больших хитов Apple TV+.

Вместе с тем появился и первый тизер, который свидетельствует о возвращении квартета основных актеров — Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханны Уэдингем (владелица клуба «Ричмонд» Ребекка), Джереми Свифта (помощник Ребекки Хиггинс) и Джуно Темпл (Кили Джонс). Несмотря на отсутствие на фото в продолжении появятся Брендан Хант (тренер Берд) и Бретт Голдштейн (футболист Рой Кент), который также привлечен к написанию сценария.

Согласно Deadline, все вышеупомянутые актеры заключили трехлетние соглашения о сотрудничестве — информация, подтверждающая слухи о трехсезонной арке новой главы «Теда Лассо».

Новий акторський склад серіалу «Тед Лассо», зліва направо — Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фей Марсі, Рекс Гейз, Ейслінг Шаркі, Еббі Герн та Грант Філі. Фото: Deadline
Новый актерский состав сериала «Тед Лассо», слева направо по часовой стрелке — Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фэй Марси, Рекс Хейз, Эйслинг Шарки, Эбби Герн и Грант Фили. Фото: Deadline

Среди новичков в актерском составе: Грант Фили, который сыграл молодого Люка Скайуокера в сериале Disney+ «Оби-Ван Кеноби», а сейчас возьмет на себя роль сына Теда, Генри; Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Джуд Мэк («Снова в действии»), Фей Марсей («Андор»), Рекс Хейз, Эйслинг Шарки («Мир Юрского периода: Доминион») и Эбби Херн («Моя леди Джейн»), которые сыграют в основном новых участников обновленной футбольной команды АФК «Ричмонд».

Джуно Темпл у ролі Кілі Джонс (ліворуч) та Ганна Ваддінгем у ролі Ребекки Велтон (праворуч) у серіалі «Тед Лассо» / Apple TV+
Джуно Темпл в роли Кили Джонс (слева) и Ханна Уэддингем в роли Ребекки Уэлтон (справа) в сериале «Тед Лассо» / Apple TV+

Согласно официальному синопсису четвертого сезона, Тед возвращается в Ричмонд, чтобы взять на себя еще более сложную задачу руководство женской футбольной команды второго дивизиона, участницы которой во главе с тренером столкнутся с рисками, о которых даже не догадывались.

С понедельника съемки «Теда Лассо» начались в Канзас-Сити, штат Миссури, родном городе Судейкиса и Теда Лассо. Третий сезон, напомним, завершился тем, что Тед покинул Великобританию и вернулся домой в США, чтобы быть рядом с женой и сыном. Дата релиза четвертого пока неизвестна.

Бретт Голдштейн у ролі Роя Кента, Джейсон Судейкіс у ролі Теда Лассо та Брендан Хант у ролі тренера Берда у серіалі «Тед Лассо» / Apple TV+
Бретт Голдштейн в роли Роя Кента, Джейсон Судейкис в роли Теда Лассо и Брендан Хант в роли тренера Берда в сериале «Тед Лассо» / Apple TV+

Изначально сериал «Тед Лассо» создали на основе одноименного персонажа, изображенного Судейкисом в промо для английской Премьер-лиги от NBC Sport. Первый сезон вышел в августе 2020 года и уже через 5 дней после премьеры был продлен на второй сезон. Третий (и, как ранее считалось, последний) вышел в 2023 году.

Сюжет первых трех сезонов рассказывал о тренере провинциальной команды колледжа по американскому футболу Теде Лассо, которому внезапно поручают тренировать команду АПЛ несмотря на отсутствие опыта. Кажется, новичка ненавидят все — от футболистов и фанов до владелицы клуба, которая пытается его подставить — впрочем Тед с каждым днем завоевывает их расположение, благодаря своей искренности, юмору и оптимизму. В третьем сезоне нам показывали историю уже двух команд, при этом вторую возглавил бывший коллега Теда Нейт (Ник Мохамед).

«Тед Лассо» заработал 13 наград «Эмми» в течение первых трех сезонов, в том числе два подряд трофея за лучший комедийный сериал и актерские статуэтки для Судейкиса, Голдштейна и Уэддингем, а также долгое время оставался лидером просмотров на Apple TV+— пока не вышел новый хит, научно-фантастический сериал «Разделение». Последний так же продлен на третий сезон, поэтому интересно увидеть, кто в конце концов победит в этом противостоянии.

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