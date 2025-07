Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали

Стартовали съемки четвертого сезона «Теда Лассо» — сериала в жанре спортивной комедии, который сейчас является одним из самых больших хитов Apple TV+.

Вместе с тем появился и первый тизер, который свидетельствует о возвращении квартета основных актеров — Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханны Уэдингем (владелица клуба «Ричмонд» Ребекка), Джереми Свифта (помощник Ребекки Хиггинс) и Джуно Темпл (Кили Джонс). Несмотря на отсутствие на фото в продолжении появятся Брендан Хант (тренер Берд) и Бретт Голдштейн (футболист Рой Кент), который также привлечен к написанию сценария.

We’re not in Richmond anymore.#TedLasso Season 4 is now in production. pic.twitter.com/xX0LaqofBB

— Apple TV (@AppleTV) July 21, 2025