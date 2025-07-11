Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes

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Apple TV+ укореняется среди зрителей как добросовестный поставщик научной фантастики — не успел завершиться сериал «Киллербот», как за ним с премьерой прибыл третий сезон «Основания».

На момент написания статьи третий сезон имел идеальные 100% на Rotten Tomatoes на основе первых 10 рецензий. Для сравнения: у первого сезона было 72% от критиков и 64% от зрителей, тогда как второй оценили в 100% и 75% соответственно.

Далее несколько цитат из рецензий профильных изданий:

«Apple TV+ теперь фактически стал домом для престижной и сложной научной фантастики, а «Основание» — жемчужиной в его четырехмерной короне. Потрясающая и захватывающая космическая одиссея», — Джеймс Дайер, Empire.

«После трех сезонов можно справедливо сказать, что сериал от Дэвида С. Гойера и Джоша Фридмана сделал невозможное, создав что-то не только увлекательное, но и воспроизводящее суть истории Азимова», — Тереза Лаксон, Collider.

«Если и существуют сомнения относительно того, является ли «Основание» настоящей «Игрой престолов» в космосе, 3-й сезон убедит вас, что это эпическое шоу заслуживает большей аудитории, чем просто люди, которые прижимают к груди свои карманные книги Айзека Азимова», — Райан Бритт, Inverse.

«Основание» стартовал на Apple TV+ в 2021 году с рассказом о восстании Основания (официально: организация для заключения энциклопедии галактических знаний, а на самом деле — тайное направление развития общества) против правителей Империи. Сериал продлили на третий сезон в 2023 году, хотя через несколько месяцев шоураннер Дэвид С. Гойер отказался от сотрудничества из-за проблем с бюджетом. Сейчас он все еще вовлечен в проект как продюсер, параллельно работая над «Киллерботом».

Действие третьего сезона происходит через полтора века после событий второго. Актеры Джаред Харрис, Ли Пейс и Лу Ллобелл повторяют свои роли, к ним присоединилась команда новичков — Черри Джонс, Брэндон П. Белл, Синнев Карлсен, Коди Ферн, Томас Лемаркис, Александер Сиддиг, Трой Коцур, а также Пилу Асбек (Эурон Грейджой из «Игры престолов»), который играет Мула.

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«Основание становится все более известным, далеко за пределами своего скромного начала, в то время как Империя Клеонской династии сокращается. Пока обе галактические державы заключают непростой союз, угроза для всей галактики появляется в лице грозного военачальника, известного как «Мул», чья цель — править вселенной с помощью физической и военной силы, а также контроля над разумом. Можно только догадываться, кто победит, кто проиграет, кто выживет, а кто умрет, когда Гарри Селдон, Гаал Дорник, Клеоны и Демерзель играют в потенциально смертельную игру в межгалактические шахматы», — из официального синопсиса третьего сезона.

Сейчас для просмотра доступен только первый эпизод третьего сезона «Основания», остальные из в целом 10 будут выходить каждую пятницу до 12 сентября.

Ранее Apple опубликовала тизер и дату выхода третьего сезона «Вторжения» / Invasion — Sci-Fi драмы о нашествии инопланетян.