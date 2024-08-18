Информатор Сонни Диксон показал макеты Apple iPhone 16 Pro в цветах будущей серии. Один из них стал довольно неожиданным.

На фото присутствуют четыре цветовых варианта iPhone 16 Pro и впервые представлен бронзовый цвет. Ранее ходили слухи о розовом iPhone 16. Новый цвет слишком темный, чтобы породить подобные слухи, поэтому он стал абсолютным сюрпризом. Цвет может казаться резким, но неизвестны условия освещения и не изменится ли цвет до релиза.

Кроме бронзового iPhone 16 Pro, на фото также показаны белый, черный и серый (вероятно, титановый) варианты. Неизвестно, это точно все возможные цвета, но гамма iPhone Pro никогда не отличалась красочностью и большим разнообразием. Можно сказать, что розовый аппарат выглядел бы более странно среди традиционно строгих Pro.

Бронзовый цвет, вероятно, заменит Blue Titanium, другие же варианты очень похожи на представленные в линейке iPhone 15 Pro. Также надо помнить, что слухи о цветах Apple iPhone Pro иногда не оправдывались, но в этом случае по крайней мере есть фото, а не просто рендеры.

Напомним, в феврале сообщалось о двух новых цветах Apple iPhone 16 Pro — Desert Yellow / Desert Titanium и Cement Gray / Titanium Gray. Условный желтый наиболее похож на представленный сейчас бронзовый. В мае также говорилось о замену Blue Titanium в линейке. Из других внешних особенностей новой серии слухи говорят об уменьшении рамок дисплея у всех аппаратов и более крупные экраны и общие размеры у и iPhone 16 Pro.

Онлайн-курс "Особистий бренд лікаря та клініки" від Laba. Як просуватися в digital, реагувати на відгуки та розповідати про роботу так, щоб залучати клієнтів і відрізнятися від конкурентів? Навчить засновниця агенції медичного маркетингу. Про курс

Источник: X Twitter

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.