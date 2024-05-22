iPhone 16 Pro Max приписывают улучшенный 48 Мп главный модуль и 48 Мп сверхширокоугольный модуль

Будущая линейка смартфонов Apple iPhone 16 получит улучшенную камеру. Об этом говорят слухи, поступающие из Азии.

Отмечается, что главная камера iPhone 16 Pro Max будет основана на улучшенном кастомном 48-мегапиксельном сенсоре Sony IMX903. В то же время iPhone 16 Pro будет использовать тот же 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX803, который есть в текущих моделях iPhone 15 Pro.

По слухам, кастомный сенсор Sony IMX903 в iPhone 16 Pro Max будет иметь расширенные функции, такие как многослойная конструкция, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь и цифровое управление усилением. Все это позволит улучшить производительность и обработку изображений, в том числе улучшит динамический диапазон и контроль шума.

Автор утечки также утверждает, что нынешние модели iPhone 16 Pro будут иметь обновленную ультраширокоугольную камеру с 48-мегапиксельным сенсором. Это позволит захватывать больше света и получать лучшие фотографии при съемке в режиме 0,5x, особенно в условиях слабого освещения. Ультраширокоугольный модуль на текущих моделях iPhone 15 Pro имеет 12 мегапикселей. Вероятно, обе модели iPhone 16 Pro смогут снимать 48-мегапиксельные фотографии ProRAW в режиме Ultra Wide.

Ожидается, что в 2025 году линейка iPhone 17 Pro завершит переход задних камер на 48-мегапиксельные сенсоры. В том числе 48-мегепиксельным сенсором будет оснащен телефото модуль, который сейчас имеет 12-мегапиксельный датчик в моделях iPhone 15 Pro.

Источник: macrumors