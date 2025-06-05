Новости Игры 05.06.2025 в 13:09 comment views icon

Первый взгляд на геймплей Pragmata — Sci-Fi экшена о приключениях астронавта и андроида на Луне. Релиз в 2026 году

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Первый взгляд на геймплей Pragmata — Sci-Fi экшена о приключениях астронавта и андроида на Луне. Релиз в 2026 году

Capcom напомнила о научно-фантастическом экшне Pragmata — его до сих пор разрабатывают, а релиз состоится в 2026 году.

Игру показали на презентации PlayStation State of Play, а новый трейлер наконец доказал, что проект жив. Вместе с этим игрокам показали свежие кадры с геймплеем — события игры будут происходить на разрушенной базе на Луне. Главные герои должны победить искусственный интеллект лунной станции и вернуться на Землю.

В новом трейлере возвращаются знакомые персонажи — астронавт по имени Хью и девочка-андроид Диана, которая путешествует с ним. В одном из фрагментов Хью буквально несет Диану на спине во время боя с врагами на лунной станции, что внешне напоминает Сэма из Death Stranding.

1111

Но главная особенность — в геймплее: обоих героев нужно будет контролировать одновременно. Capcom описывает этот подход как систему «два в одном». Боевая часть включает в себя тактические элементы и хакинг, который станет важной частью прогресса.

«Оба имеют свои собственные способности, и вам нужно будет управлять ими обоими одновременно, чтобы преодолеть многочисленные препятствия, с которыми вы столкнетесь», — объяснил режиссер игры Чо Йонхи в блоге PlayStation.

Pragmata впервые анонсировали еще в 2020 году. С тех пор игра не раз исчезала с радаров: и переносилась, и фактически не имела ни одного стабильного окна релиза. Но теперь Capcom наконец озвучила новую цель — 2026 год.

Разработчики также подтвердили, что Pragmata выйдет не только на PlayStation 5, но и на ПК через Steam, где ее можно добавить в желаемое.

Геймплей Silent Hill f показал дух Японии 60-х и жутких существ — релиз 25 сентября, предзаказ открыт

Источник: PlayStation.Blog 

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч к патчу 1.4.1, исправляющий работу модов
Обновленную трилогию S.T.A.L.K.E.R. «бомбардируют» отзывами в Steam — за отсутствие русской озвучки и советских достопримечательностей
Некстген-трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на ПК и PS5 — как изменилась графика?

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить