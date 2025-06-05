Первый взгляд на геймплей Pragmata — Sci-Fi экшена о приключениях астронавта и андроида на Луне. Релиз в 2026 году

Capcom напомнила о научно-фантастическом экшне Pragmata — его до сих пор разрабатывают, а релиз состоится в 2026 году.

Игру показали на презентации PlayStation State of Play, а новый трейлер наконец доказал, что проект жив. Вместе с этим игрокам показали свежие кадры с геймплеем — события игры будут происходить на разрушенной базе на Луне. Главные герои должны победить искусственный интеллект лунной станции и вернуться на Землю.

В новом трейлере возвращаются знакомые персонажи — астронавт по имени Хью и девочка-андроид Диана, которая путешествует с ним. В одном из фрагментов Хью буквально несет Диану на спине во время боя с врагами на лунной станции, что внешне напоминает Сэма из Death Stranding.

Но главная особенность — в геймплее: обоих героев нужно будет контролировать одновременно. Capcom описывает этот подход как систему «два в одном». Боевая часть включает в себя тактические элементы и хакинг, который станет важной частью прогресса.

«Оба имеют свои собственные способности, и вам нужно будет управлять ими обоими одновременно, чтобы преодолеть многочисленные препятствия, с которыми вы столкнетесь», — объяснил режиссер игры Чо Йонхи в блоге PlayStation.

Pragmata впервые анонсировали еще в 2020 году. С тех пор игра не раз исчезала с радаров: и переносилась, и фактически не имела ни одного стабильного окна релиза. Но теперь Capcom наконец озвучила новую цель — 2026 год.

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Разработчики также подтвердили, что Pragmata выйдет не только на PlayStation 5, но и на ПК через Steam, где ее можно добавить в желаемое.

Источник: PlayStation.Blog