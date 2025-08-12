Новости Кино 12.08.2025 comment views icon

Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг

Новый фильм в серии о Рэмбо Сильвестра Сталлоне — это приквел к «Первой крови» 1982 года, который представит историю происхождения персонажа и охватит события во время войны во Вьетнаме.

Согласно Deadline, на роль молодого Джона Рэмбо привлекли Ноа Сентинео, несмотря на предыдущие слухи о Райане Гослинге, которого продвигал на роль сам Сталлоне. Ранее актер снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем должен сыграть в экранизации Street Fighter от Legendary, вместе с Джейсоном Момоа и Эндрю Кодзи.

Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — не Раян Ґослінґ
Ноа Сентинео, который сыграет Рэмбо в приквеле / Depositphotos

Приквел, получивший название «Джон Рэмбо», срежиссирует Ялмари Хеландер (военный триллер «Бессмертный», 2022), а сценарий пишут Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани (сериал «Шпион среди друзей», 2022). Сам Сильвестр Сталлоне, которому недавно исполнилось 79 лет, участия в проекте не принимает.

«Мы рады представить новую главу в наследии Рэмбо. Этот проект является данью уважения одной из лучших франшиз в истории кино, которая понравится как давним поклонникам, так и новой аудитории», — говорит Джонатан Юнгер, президент компании Millennium, которая продюсирует приквел. «С Ялмари Хеландером во главе мы нашли идеального режиссера, чтобы создать захватывающий, насыщенный экшеном фильм».

Ожидается, что съемки фильма «Джон Рэмбо» стартуют в Таиланде в начале 2026 года.

«Я был самым большим поклонником «Рэмбо» с 11 лет. Это так сюрреалистично оказаться в ситуации, когда я могу снять собственный фильм о персонаже», — отмечает Хеландер. «Цепь событий, которые привели меня сюда, фантастическим образом наполняет смыслом все мое детство. Не могу дождаться, чтобы вернуть самого выдающегося героя боевиков на большой экран, где ему и место».

Рэмбо — один из самых известных героев боевиков в американском кинематографе. Персонаж был создан Дэвидом Мореллом в романе «Первая кровь», а уже в 1982 году Сталлоне подарил ветерану «зеленых беретов» жизнь на экране. Всего в рамках франшизы вышло пять фильмов, которые собрали более $800 млн в мировом прокате. Предыдущий проект 2019 года с подзаголовком «Последняя кровь», продюсерами которого выступили Millennium и Sly Balboa, заработал $92 млн.

Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде
Роберт Дауни-младший поддержал сериал «Железное сердце»: «Не могу быть счастливее»
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли
Первый взгляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — безэмоциональный воин с пустыми глазами
Первый взгляд на Sci-Fi боевик Afterburn — Ольга Куриленко и Дэйв Батиста охотятся на «Мона-Лизу» в постапокалипсисе
Провальный «Мегалополис» получил второй шанс — Коппола перемонтирует фильм и добавит новые сцены
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
Трейлер хоррора «Мальчики Авраама» от сына Стивена Кинга возвращает Дракулу и Ван Хельсингов
Трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — первый взгляд на Мангл и Сломанных аниматроников
Педро Паскаль ходил делать «домашку по Мстителям» к Роберту Дауни-младшему
Тизер «Космические яйца 2» троллит «Звездные войны» — Мел Брукс и Рик Моранис возвращаются
Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит
Первый взгляд на фэнтези-боевик «Рыжая Соня» — дьяволица с мечом возвращается в воплощении Матильды Лутц
Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца
Новый фильм Death Stranding от режиссера «Воспитанные волками» не будет экранизировать игру
Новый «Мир Юрского периода» сделал Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой Голливуда
Первые реакции на «Мир Юрского периода: Возрождение» — ностальгия «в стиле Спилберга» с идеальным CGI и посредственным сюжетом
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
«Он Человек из Стали, а не из болтовни»: режиссеры «Супермена» высмеяли сами себя в новом эпизоде «Рика и Морти»
«Супермен» превзошел всю кассу «Громовержцев» во второй уик-энд проката
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить