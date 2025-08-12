Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг

Новый фильм в серии о Рэмбо Сильвестра Сталлоне — это приквел к «Первой крови» 1982 года, который представит историю происхождения персонажа и охватит события во время войны во Вьетнаме.

Согласно Deadline, на роль молодого Джона Рэмбо привлекли Ноа Сентинео, несмотря на предыдущие слухи о Райане Гослинге, которого продвигал на роль сам Сталлоне. Ранее актер снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем должен сыграть в экранизации Street Fighter от Legendary, вместе с Джейсоном Момоа и Эндрю Кодзи.

Приквел, получивший название «Джон Рэмбо», срежиссирует Ялмари Хеландер (военный триллер «Бессмертный», 2022), а сценарий пишут Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани (сериал «Шпион среди друзей», 2022). Сам Сильвестр Сталлоне, которому недавно исполнилось 79 лет, участия в проекте не принимает.

«Мы рады представить новую главу в наследии Рэмбо. Этот проект является данью уважения одной из лучших франшиз в истории кино, которая понравится как давним поклонникам, так и новой аудитории», — говорит Джонатан Юнгер, президент компании Millennium, которая продюсирует приквел. «С Ялмари Хеландером во главе мы нашли идеального режиссера, чтобы создать захватывающий, насыщенный экшеном фильм».

Ожидается, что съемки фильма «Джон Рэмбо» стартуют в Таиланде в начале 2026 года.

«Я был самым большим поклонником «Рэмбо» с 11 лет. Это так сюрреалистично оказаться в ситуации, когда я могу снять собственный фильм о персонаже», — отмечает Хеландер. «Цепь событий, которые привели меня сюда, фантастическим образом наполняет смыслом все мое детство. Не могу дождаться, чтобы вернуть самого выдающегося героя боевиков на большой экран, где ему и место».

Рэмбо — один из самых известных героев боевиков в американском кинематографе. Персонаж был создан Дэвидом Мореллом в романе «Первая кровь», а уже в 1982 году Сталлоне подарил ветерану «зеленых беретов» жизнь на экране. Всего в рамках франшизы вышло пять фильмов, которые собрали более $800 млн в мировом прокате. Предыдущий проект 2019 года с подзаголовком «Последняя кровь», продюсерами которого выступили Millennium и Sly Balboa, заработал $92 млн.