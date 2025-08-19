Первый взгляд на Коди Роудса в фильме "Уличный боец" — Гайл, его тень и фирменная прическа

Кажется, мы наконец-то получили первый взгляд на новый фильм «Уличный боец», хоть и несколько «теневой».

На фото, опубликованном в Instagram актером Эндрю Шульцем (Дэн), можно увидеть массивную тень Гайла с его фирменной прической и элементами камуфляжной формы. Это собственно было бы и все, что мы узнали из этого тизера, если бы не внимательные фаны: в сторис упоминается песня Kingdom от группы Downstait, а это музыкальная заставка, которую Коди Роудс использовал годами на боях. Поэтому сомнений в том, кто сыграет персонажа, почти нет.

A teaser of Cody Rhodes as Guile on the set of the Street Fighter movie 👀 (IG | andrewschulz) pic.twitter.com/DD1nO71oOe — WrestlePurists (@WrestlePurists) August 18, 2025

Гайл дебютировал в Street Fighter 2, как пилот ВВС, и запомнился игрокам, помимо своей культовой прически, фирменной атакой Sonic Boom. Ранее персонажа сыграл Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Уличный боец» 1994 года.

Коди Роудс — известный профессиональный рестлер, который уже во второй раз стал чемпионом WWE и является действующим Королем Ринга. Он не новичок в мире видеоигр, поскольку ранее появлялся, как игровой персонаж серии WWE, а также в Call of Duty: Modern Warfare 3. Из его последних актерских работ можно вспомнить роль бармена в хитовом перезапуске «Голого пистолета».

Фильм «Уличный боец» — это очередная экранизация популярной файтинговой франшизы Street Fighter от Capcom, которая кроме Роудса и Шульца, привлекла на ключевые роли рэпера 50 Cent (Балрог), Джейсона Момоа (Бланка), новую звезду «Рэмбо» Ноа Сентинео (Кен), а также еще одну суперзвезду WWE Романа Рейнса (Акума), Эндрю Кодзи (Рю), Каллину Лян (Чун-Ли) и Дэвида Дастмалчяна (М. Байсон).

Релиз фильма изначально был запланирован на 20 марта 2026 года, но впоследствии дату сместили. Новой, как и трейлера или более четких кадров, еще не предоставили.

Источник: IGN, Game Spot, Insider Gaming