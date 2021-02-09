Первый взгляд на новый интерфейс Android 12

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В числе прочих нововведений, в Android 12 ожидаются новые темы оформления, индикатор приватности, как в iOS, и виджет разговоров.

На сайте XDA-Developers опубликовали несколько предположительных скриншотов интерфейса следующей ключевой версии мобильной ОС Android под порядковым номером 12. Как сообщается, изображения были взяты из «раннего черновика» документации по Android 12, которую Google распространяет среди партнеров Android. На скриншотах можно увидеть новый пользовательских интерфейс, новый индикатор приватности (индикация активированной камеры/микрофона в верхнем правом углу экрана) и виджет разговоров. Важно оговорить, что подлинность этих скриншотов окончательно не подтверждена, поэтому относиться к ней стоит с долей сомнения.

Если же утечка все же правдива, то изменения пользовательского интерфейса включают в себя упор на закругленные углы с уменьшением количества быстрых настроек в компактной панели уведомлений. Также разработчики Google, похоже, использует бежевую цветовую схему, которая, по слухам, может быть частью новой нативной схемы оформления интерфейса Android 12.

Помимо изменений пользовательского интерфейса, на скриншотах можно увидеть новый индикатор приватности, аналогичный тому, что есть в iOS. Он располагается в строке состояния и предупреждает соответствующим индикатором, когда приложение обращается к камере или микрофону. Также XDA-Developers сообщает о вероятном расширении настроек приватности в Android 12 возможностью полного включения/выключения камеры и микрофона.

На других скриншотах показан новый виджет разговоров для Android 12. Он отображает последние сообщения и звонки, и разработчики XDA заявляют, что это может стать «обязательной функцией для всех устройств Android 12».

Google пока официально не подтвердила никаких изменений пользовательского интерфейса или новых функций Android 12, только пообещала упростить использование сторонних магазинов приложений в следующей версии своей платформы.

Обычно Google анонсирует следующую версию Android в марте, но в прошлом году компания нарушила привычный цикл и выпустила первую бета-версию Android 11 для разработчиков в феврале. Вероятно, от первого анонса Android 12 нас отделяют всего несколько недель.