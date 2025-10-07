Новости Устройства 07.10.2025 comment views icon

Первый звоночек? Из комплекта Sony Xperia 10 VII убрали кабель USB-C, есть только смартфон

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Перший дзвіночок? З комплекту Sony Xperia 10 VII прибрали кабель USB-C, є лише смартфон

В последние годы мы наблюдали, как коробки для смартфонов становятся все более минималистичными, если не пустыми: сначала производители убрали зарядные блоки, а теперь на очереди, похоже, и USB-кабели.

Согласно с сабредитом Linus Tech Tips, недавно один из новых владельцев Sony Xperia 10 VII обнаружил, что смартфон поставляется без зарядного кабеля в комплекте. На фото, приложенном к публикации, можно увидеть соответствующую информацию на задней стороне коробке: где перечеркнуты как кабель, так и зарядный блок.

Перший дзвіночок? З коробки Sony Xperia 10 VII прибрали кабель USB-C, є лише смартфон
Фото пользователя Brick_Fish / Reddit

«Купил это для мамы на замену ее Galaxy S5 Mini (!!!!!) и был неприятно удивлен, что нам придется покупать отдельный кабель… Это норма? Я думал, что новые телефоны по крайней мере поставляются с зарядным кабелем, кроме того, что убрали зарядный блок и бюджетные наушники».

Конечно, Sony сейчас не является ключевым игроком на рынке, но, кажется, это первый большой намек на то, что подобную тенденцию могут наследовать и другие производители в течение ближайших лет. Apple, к примеру, уже отказалась от кабеля USB-C в комплекте новых AirPods.

«Это стало нормой: «Мы сохраним окружающую среду, убрав из упаковки устройство или кабель». Также производители: «Не волнуйтесь, мы можем продать вам их отдельно, за умеренную плату», — написал один из комментаторов.

Другие отмечают, что USB-C уже некоторое время является стандартом, поэтому большинство потребителей имеют «ящик или несколько», полный необходимых кабелей. В идеале отказ от них в упаковке, действительно, должен был бы уменьшить количество электронных отходов. Но есть другая сторона истории:

«Даже если у вас уже есть куча кабелей USB-C, не все они одинаковые», — отмечает автор Android Authority. «Дешевые и несертифицированные могут привести к медленной зарядке, плохому USB-соединению, перегреву и даже коротким замыканиям, которые повреждают ваш телефон или его зарядный порт. Многие пользователи сообщали о деформированных разъемах или сгоревших контактах после использования некачественных аксессуаров в течение многих лет».

Популярные новости

arrow left
arrow right
Фотомаркетинг Apple iPhone 17: почему три равно восьми и что такое "оптическое качество"
Xiaomi 17 "разорвал" iPhone 17 по автономности в тесте: продержался на 26% дольше
Павербанк MagSafe для iPhone Air получил батарею... iPhone Air, но с ограничением заряда до 65%
В ноябре выйдет "энергосберегающая" PS5 Pro и обновленный DualSense со сменным аккумулятором, — инсайдер
Флагман Vivo X300 во всей красе: официальные изображения и характеристики
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
В Украине стартовали продажи "сверхтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — от 54,999 грн
Когда телефон умоляет о помощи: Oppo показала Find X9 с выразительным блоком камер
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать
"iPhone за $2000 — это нормально": Apple преодолела важную "психологическую" отметку с выпуском Pro Max на 2 ТБ
Xiaomi 17 Ultra подтвержден, также известна емкость аккумуляторов всей линейки
Видео распаковки Vivo X300 Pro демонстрирует съемный объектив и раскрывает характеристики камеры
Все слухи об Apple iPhone 18 Pro: дизайн предшественника сохранят, но зона MagSafe станет "полупрозрачной"
Вышел Meizu 22: четыре 50 МП камеры, компактность и забота о глазах
Обновлений ИИ хотят только 11% пользователей смартфонов: остальных интересует автономность, память, камера и цена
Xiaomi 17 Pro Max переиграл Apple: второй экран на широком блоке камер
Вышел Redmi Note 15: OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3 от $140
Xiaomi 17: официальные изображения и видео всей линейки раскрывают две главных интриги
Sony выпустила PS5 Slim Digital на 825 ГБ для Европы за €499
В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%
Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить