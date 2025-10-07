Первый звоночек? Из комплекта Sony Xperia 10 VII убрали кабель USB-C, есть только смартфон

В последние годы мы наблюдали, как коробки для смартфонов становятся все более минималистичными, если не пустыми: сначала производители убрали зарядные блоки, а теперь на очереди, похоже, и USB-кабели.

Согласно с сабредитом Linus Tech Tips, недавно один из новых владельцев Sony Xperia 10 VII обнаружил, что смартфон поставляется без зарядного кабеля в комплекте. На фото, приложенном к публикации, можно увидеть соответствующую информацию на задней стороне коробке: где перечеркнуты как кабель, так и зарядный блок.

«Купил это для мамы на замену ее Galaxy S5 Mini (!!!!!) и был неприятно удивлен, что нам придется покупать отдельный кабель… Это норма? Я думал, что новые телефоны по крайней мере поставляются с зарядным кабелем, кроме того, что убрали зарядный блок и бюджетные наушники».

Конечно, Sony сейчас не является ключевым игроком на рынке, но, кажется, это первый большой намек на то, что подобную тенденцию могут наследовать и другие производители в течение ближайших лет. Apple, к примеру, уже отказалась от кабеля USB-C в комплекте новых AirPods.

«Это стало нормой: «Мы сохраним окружающую среду, убрав из упаковки устройство или кабель». Также производители: «Не волнуйтесь, мы можем продать вам их отдельно, за умеренную плату», — написал один из комментаторов.

Другие отмечают, что USB-C уже некоторое время является стандартом, поэтому большинство потребителей имеют «ящик или несколько», полный необходимых кабелей. В идеале отказ от них в упаковке, действительно, должен был бы уменьшить количество электронных отходов. Но есть другая сторона истории: