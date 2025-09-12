Новости Устройства 12.09.2025 comment views icon

Sony представила Xperia 10 VII с блоком камер как у Pixel и широкими ретрорамками за €449



Андрій Русанов



Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Sony запускает Xperia 10 VII, свой новейший смартфон среднего класса. Он оснащен переработанным модулем камеры и рядом улучшений по сравнению с предшественником.

Камеры Sony Xperia 10 VII размещены на длинном островке — в духе современной тенденции, которую начали смартфоны Google Pixel. Блок включает 50 МП основной сенсор Sony Exmor RS (f/1.9, 24 mm wide, 1/1.56″, PDAF, OIS) и 13 МП сверхширокоугольный модуль (f/2.4, 16 mm, 123˚ ultrawide, 1/3.0″). Телефон также получил 8 МП селфи-камеру (f/2.0, 26 mm wide, 1/4.0″, 1.12µm).

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Xperia 10 VII имеет 6,1″ OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2340 и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. В телефоне работает процессор Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем данных. Еще до 2 ТБ можно добавить благодаря слоту для карт microSD.

Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч. Xperia 10 VII работает под управлением Android 15 «из коробки» и имеет четыре года обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности. На телефоне установлены Circle to Search и Google Gemini.

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Другие характеристики включают два фронтальных динамика, 3,5 мм разъем для наушников, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, отдельную кнопку затвора камеры и защиту от пыли и воды IP65/68. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.4, телефон имеет толщину 8,3 мм (153 x 72 x 8,3 мм) и весит 168 г.

Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449

Телефон имеет довольно широкую нижнюю и верхнюю рамки экрана, напоминающие аппараты прошлого — вероятно и кажутся архаичными. Sony Xperia 10 VII доступен в белом, бирюзовом и темно-черном цветах по цене €449. Предварительные заказы уже открыты, а поставки начнутся 19 сентября.

Источник: GSMArena

