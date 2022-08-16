«Пила 10» — в 2023 году: Кевин Гротерт снимет картину по сценарию Джоша Столберга

После множества анонсов, «Пила 10» была официально подтверждена. После финансово успешного возрождения «Пилы» в 2017 году франшиза продолжилась прошлогодним спин-оффом «Спираль: Из книги пилы» с Крисом Роком в главной роли, основанным на сюжетной идее звезды. Фильм с неоднозначными отзывами критиков и зрителей имел скромный кассовый успех, собрав более $40 млн при бюджете в $20 млн.

Еще до скромного успеха «Спирали» была подтверждена разработка «Пилы 10» в Twisted Pictures. Тогда директор франшизы Даррен Линн Боусман назвал информацию преждевременной было преждевременно и не упомянул о том, продолжит ли он историю фильма Рока или основной сюжет.

Джош Столберг, написавший сценарий как для «Пилы», так и для «Спирали», поделился закулисными подробностями разработки сиквела за последний год. Заинтриговало заявление, что это его любимый фильм во франшизе. Примерно через пять месяцев после заявления Столберга зрители наконец-то узнали новое о «Пиле 10»

The Wrap сообщил, что Lionsgate официально продвигает «Пилу 10» вместе с продюсерами Twisted Pictures. Кевин Гротерт, снявший шестую и седьмую части франшизы, вернулся, чтобы снять новый сиквел по сценарию ветерана серии Джоша Столберга.

Продюсеры Марк Бург и Орен Коулз рассказали, что «Пила 10» будет включать в себя пожелания фанатов и любителей фильмов ужасов. Это заявление созвучно словам Стольберга о том, что «Пила» Тобина Белла вернется в лоно франшизы. Если так, это еще больше запутывает временную шкалу серии.

Возвращение Кевина Гротерта в кресло режиссера «Пилы 10» стало хорошей новостью для поклонников франшизы и критиков – его первая работа, «Пила 6», по-прежнему занимает второе место по популярности после оригинального фильма Джеймса Вана.

При этом нужно учесть, что режиссер стоял и за самым слабым фильмом в серии, «Пила 3D: Последняя глава». Все же критики надеятся, что сценарий Столберга в сочетании с режиссурой Гройтерта дадут неплохой результат. Выход фильма приурочен к Хэллоуину 2023 года (релиз назначен на 27 октября).

Источник: Screen Rant