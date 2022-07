Variety: на стриминге и сиквелах голливудские актеры зарабатывают в разы больше, чем на оригинальных фильмах

Голливудское издание Variety проанализировало гонорары американских актеров и пришло к интересным выводам. Оказывается, даже известные и популярные актеры могут получать относительно невысокие деньги за оригинальныне фильмы, но если дело доходит до продолжений или проектов для стриминговых гигантов типа Netflix или Apple, то актеры могут рассчитывать на весьма серьезную прибавку.

В качестве примера издание упоминает Тома Круза, который получит порядка $100 млн за свой последний боевик Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик». Справедливости ради стоит отметить, что это не фиксированный гонорар, а гонорар плюс процент от кинотетатральных сборов (которые уже превысили отметку $1,2 млрд). За следующие два боевика серии Mission: Impossible / «Миссия невыполнима» Том Круз получит порядка $12-14 млн гарантированного гонорара и неизвестный (но наверняка весьма высокий) процент от киносборов. Дуэйн Джонсон получит $22,5 млн гонорара за главную роль в супергеройском фильме Black Adam / «Черный Адам» и дополнительные бонусы за продюсирование и продвижение фильма в своих социальных сетях.

Крупные киностудии охотно идут на такие условия, потому что присутствие в фильме актера уровня Тома Круза практически гарантирует кассовый успех. Интересно, что в предыдущие годы кинозвезды предпочитали получать «всё сразу», оговаривая фиксированный гонорар на уровне $20 млн. Однако справедлива и обратная ситуация — многие звезды готовы на радикальное снижение гонорара, если фильм снимает признанный режиссер. К примеру, за участие в грядущем фильме Кристофера Нолана Oppenheimer / «Оппенгеймер» актеры Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Эмили Блант получат всего по $4 млн, хотя привыкли к гонорарам не менее $10 млн.

Еще один важный аспект роста гонораров — конкуренция среди стриминговых сервисов. Так, Apple заплатит $30 млн Леонардо Ди Каприо за съемки в фильме Killers of the Flower Moon / «Убийцы цветочной луны», такую же сумму Брэду Питту за участие в неназванной пока драме о чемпионате Formula One и целых $35 млн Уиллу Смиту за исторический триллер про беглого раба Emancipation / «Освобождение». Netflix пообещал $20 млн Крису Хемсворту и $10 млн Милли Бобби Браун за съемки в продолжениях фильмов Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и Enola Holmes / «Энола Холмс» соответственно.

Весьма интересна ситуация с сикквелами фильмов, показавших отличные кассовые результаты. После того, как первый Aquaman / «Аквамен» собрал более $1 млрд, Джейсон Момоа удвоил свой гонорар за сиквел (в первом фильме он получил $7,5 млн, а во втором — уже $15 млн). Еще показательнее ситуация с сиквелом Joker / «Джокер» — за роль в первой картине Хоакин Феникс получил $4,5 млн, но за продолжение ему заплатят уже $20 млн — то есть в 4,5 раза больше (спасибо сборам в $1,07 млрд).

Источник: Variety