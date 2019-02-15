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Пираты распространяют на iOS взломанные версии популярных приложений, используя корпоративные сертификаты разработчиков
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Пираты распространяют на iOS взломанные версии популярных приложений, используя корпоративные сертификаты разработчиков

Пираты распространяют на iOS взломанные версии популярных приложений, используя корпоративные сертификаты разработчиков

Буквально на днях стало известно, что Apple начала блокировать азартные игры и приложения для iOS с порнографическим контентом, создатели которых злоупотребляли программой корпоративных сертификатов Apple для распространения своих творений за пределами App Store. Теперь издание Reuters сообщило о том, что ту же лазейку используют пираты, распространяя взломанные и модифицированные версии популярных приложений, таких как Spotify, Minecraft и Pokemon Go. В них заблокирована реклама и разблокированы платные функции.

В частности, сообщается, что сторонние магазины программного обеспечения, в числе которых TutuApp, Panda Helper и AppValley, для распространения модифицированных приложений используют корпоративные сертификаты разработчиков. Это своеобразный цифровой ключ, который подтверждает, что данное программное обеспечение является безопасным, и его можно загружать на iOS-устройство. Согласно TechCrunch, такой сертификат получить довольно просто, для этого достаточно внести разовый платёж в размере $299. А можно договориться с человеком, у которого уже имеется корпоративный сертификат. Сами же распространители приложений зарабатывают тем, что взимают небольшую плату (примерно $13 в год) за VIP-доступ к своим услугам.

Apple заблокировала доступ нескольким разработчикам, однако вскоре они снова появились с другими сертификатами. На текущий момент компания работает над реализацией метода двухфакторной аутентификации для входа в учётную запись разработчика, которую обещают добавить до конца текущего месяца. Остаётся неясным, сколько смогли заработать таким образом пираты, учитывая, что только в Twitter у таких распространителей приложений насчитывается более 600 тыс. подписчиков.

Источник: Engadget

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