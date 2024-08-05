Pixel Watch 3: размеры 41 и 45 мм, яркость 2000 нит и новые функции

До следующей большой презентации Google осталась примерно неделя. Благодаря немалому количеству утечек мы уже знаем многое о будущей серии смартфонов Pixel 9. А теперь благодаря обнародованию рекламного видео удалось узнать подробности об умных часах Pixel Watch 3.

Итак, подтвердились предыдущие слухи, что Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Вопреки предыдущим предположениям, бренд Pixel Watch 3 XL не будет выбран для размера 45 мм. Видео подтверждает, что дизайн не претерпит серьезных изменений, за исключением меньших рамок, особенно для 45-мм варианта, который, как ожидается, будет иметь почти вдвое больший дисплей по сравнению с предыдущей версией. Оба размера будут иметь дисплей Actua и пиковую яркость до 2000 нит, чтобы обеспечить более четкое и качественное изображение.

Кроме подтверждения размера и некоторых обновлений аппаратного обеспечения, видео демонстрирует некоторые новые функции. Например, Cardio Load поможет отслеживать нагрузку на сердечно-сосудистую систему во время физических упражнений. Она будет предоставлять советы в реальном времени по бегу и другим мероприятиям для здоровья и фитнеса. Еще смарт-часы будут иметь возможности просмотра с камер, дверных звонков и доступа к офлайн-картам.

Pixel Watch 3 будет иметь аккумулятор, которого хватит на целый день, а скорость зарядки будет на 20% выше, чем у предшественника. Часы будут поддерживать экономичный режим, который обеспечит 36 часов автономной работы. Также ожидается внедрение поддержки Ultra Wideband.

Презентация Google Pixel Watch 3 состоится 13 августа во время мероприятия Made by Google.

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Источник: androidheadlines