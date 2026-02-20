Плагин-гибриды используют в 3 раза больше топлива, чем обещают производители: исследование

Плагин-гибриды потребляют в среднем в три раза больше топлива, чем заявляют производители. К такому выводу пришли ученые из Fraunhofer Institute после масштабного анализа около миллиона автомобилей PHEV разных брендов.





В исследовании использовали реальные телематические данные, которые машины передавали беспроводным способом во время эксплуатации. Речь идет о моделях 2021-2023 годов выпуска. Благодаря этому аналитики получили точные показатели фактического расхода топлива на дороге и смогли сравнить их с цифрами, указанными в официальной европейской сертификации.

На бумаге большинство PHEV декларируют 1-2 л на 100 км — существенно меньше, чем у традиционных авто с ДВС. Однако реальные измерения показали расход топлива в среднем 6 л на 100 км, то есть примерно втрое больше заявленного. Ранее экологические организации уже ставили под сомнение оптимистичные паспортные показатели.

Плагин-гибриды сочетают бензиновый или дизельный двигатель с электромотором и батареей, которую можно заряжать от внешнего источника. Водитель может переключаться между режимами в зависимости от условий. Производители утверждали, что в электрическом режиме автомобили потребляют минимум топлива или вообще его не используют. Однако исследование показало, что это не так.





Патрик Плёц из Fraunhofer Institute заявил телеканалу SWR, что двигатель внутреннего сгорания в PHEV активируется значительно чаще, чем считалось ранее. Среди моделей с самыми высокими средними показателями расхода оказались автомобили немецкого производства. Худший результат продемонстрировала премиальная модель Porsche: около 7 л/100 км. Причем гибриды Porsche потребляли больше топлива даже в моменты, когда подключался электромотор, и значительно больше, чем обычные авто с ДВС в режиме работы двигателя.

Самые низкие показатели зафиксировали в доступном сегменте — у моделей Kia, Toyota, Ford и Renault. Некоторые из них потребляли менее 1 л/100 км — до 85% меньше, чем Porsche.

В Porsche объяснили расхождения «различными моделями использования», которые влияют на расход топлива. Компания подчеркнула:

«Показатели расхода топлива наших автомобилей базируются на законодательно установленных процедурах измерения ЕС».

По словам производителя, эти процедуры обеспечивают «единые и сравниваемые значения по всей Европе». Также в компании добавили, что «отклонения от индивидуальных реальных показателей могут возникать из-за различных профилей использования и внешних условий», в частности состояния дорог или стиля вождения.

Ученые призвали регуляторов ЕС адаптировать методики к реальным условиям эксплуатации и усилить контроль измерений. Плец отметил:

«Тогда можно было бы сказать, что производитель, который не соблюдает лимиты (выбросов) на дороге, может платить штраф».

Также исследователи указали на необходимость срочного пересмотра средних лимитов CO₂ для автопарков производителей.

Еврокомиссия, ответственная за установление ограничений CO₂, от комментариев воздержалась. Зато Немецкая ассоциация автомобильной промышленности заявила, что действующие методики определения расхода топлива и выбросов CO₂ остаются надежными.

