Binance временно прекращает выведение средств в биткоинах на фоне сильного обвала криптовалюты

Существенное падение стоимости основных криповалют сопровождается другими потрясениями на крипторынке. Так, криптобиржа Binance заявила о временной приостановке вывода Bitcoin в сети $BTC. Хотя пользователи всё ещё могут выводить BTC в других сетях.

Only a single network, the Bitcoin network, is impacted due to the stuck batch of transactions. Users can withdraw $BTC on Ethereum or BNB Chain while our team works to resolve this temporary pause. — Binance (@binance) June 13, 2022

Как объясняет администрация Binance, это решение связано с зависшей транзакцией в сети, что уже вызвало немалую очередь. Команда специалистов уже работает над устранением этой проблемы и, как ожидается, в скором времени предоставит дополнительную информацию.

Дополнительно отмечается, что из-за зависшей партии транзакций пострадала только одна сеть – сеть Bitcoin. Пользователи могут выводить $BTC на Ethereum или BNB Chain, пока команда работает над устранением сбоя.