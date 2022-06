Binance временно прекращает выведение средств в биткоинах на фоне сильного обвала криптовалюты

Существенное падение стоимости основных криповалют сопровождается другими потрясениями на крипторынке. Так, криптобиржа Binance заявила о временной приостановке вывода Bitcoin в сети $BTC. Хотя пользователи всё ещё могут выводить BTC в других сетях.

Only a single network, the Bitcoin network, is impacted due to the stuck batch of transactions.

Users can withdraw $BTC on Ethereum or BNB Chain while our team works to resolve this temporary pause.

— Binance (@binance) June 13, 2022