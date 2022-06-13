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Binance временно прекращает выведение средств в биткоинах на фоне сильного обвала криптовалюты

Binance временно прекращает выведение средств в биткоинах на фоне сильного обвала криптовалюты

Существенное падение стоимости основных криповалют сопровождается другими потрясениями на крипторынке. Так, криптобиржа Binance заявила о временной приостановке вывода Bitcoin в сети $BTC. Хотя пользователи всё ещё могут выводить BTC в других сетях.

Как объясняет администрация Binance, это решение связано с зависшей транзакцией в сети, что уже вызвало немалую очередь. Команда специалистов уже работает над устранением этой проблемы и, как ожидается, в скором времени предоставит дополнительную информацию.

Дополнительно отмечается, что из-за зависшей партии транзакций пострадала только одна сеть – сеть Bitcoin. Пользователи могут выводить $BTC на Ethereum или BNB Chain, пока команда работает над устранением сбоя.

Bitcoin опустился до $25 тыс. впервые с декабря 2020 года, а Ethereum подешевел до $1300


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