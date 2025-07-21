Платформа NVIDIA CUDA теперь официально поддерживает RISC-V

NVIDIA планирует внедрить поддержку архитектуры RISC-V в свои графические процессоры. Это должно значительно расширить перечень совместимых чипов. При этом похоже, что главный акцент будет делаться на искусственный интеллект.

Раздел Технологии выходит при поддержке

На саммите RISC-V 2025 года в Китае выступил вице-президент по аппаратной инженерии NVIDIA Франс Сийстерман, который сообщил, что в будущем GPU компании будут совместимы с процессорами на базе открытой архитектуры RISC-V.

На представленной им диаграмме была показана типичная конфигурация новой системы: GPU выполняет параллельные вычисления, тогда как процессор RISC-V обеспечивает работу драйверов, приложений и операционной системы. Другими словами, процессор управляет, а GPU обрабатывает. Скорее всего, такой подход ориентирован на нагрузки, связанные с ИИ, хотя официального подтверждения пока нет.

Также на диаграмме был представлен новый тип вычислителя — DPU, который должен обрабатывать все сетевые соединения. Как именно он будет реализован на физическом или программном уровне, пока не понятно, однако известно, что он должен существенно уменьшить нагрузку на CPU при передаче больших объемов данных.

Причина адаптации NVIDIA CUDA под RISC-V довольно проста и характеризуется одним словом: «санкции». Из-за них ассортимент графических ускорителей NVIDIA в Китае существенно ограничен, а на внутреннем рынке активно продвигается RISC-V. Таким образом, NVIDIA планирует компенсировать потери предложения за счет более глубокой совместимости.

Будет ли эта концепция применяться свободно — пока не понятно. Однако созданный прецедент вселяет надежду, что новый подход может стать жизнеспособной альтернативой для HPC дата-центров и систем, ориентированных на обработку ИИ.

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NVIDIA, с одной стороны, стремится обеспечить поддержку RISC-V в системах с открытым набором инструкций. С другой — усилить собственное направление Jetson, ориентированное на компактные и энергоэффективные компьютеры для встраиваемых систем автоматизации. Бонусом от всего этого станет широкая доступность технологии.

Источник: Tom’s Hardware