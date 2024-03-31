Новости Устройства 31.03.2024 в 19:45 comment views icon

В Китае создали процессор для ИИ, «на 90% дешевле существующих» — на основе RISC-V и 14 нм техпроцесса

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Андрей Русанов

Автор сайта

В Китае создали процессор для ИИ, «на 90% дешевле существующих» — на основе RISC-V и 14 нм техпроцесса

Китайский производитель Intellifusion представил вычислители искусственного интеллекта DeepEyes с заявленной производительностью 48 TOPS стоимостью 1000 юаней, или примерно $140. Использование более старого техпроцесса 14 нм и, вероятно, технологии ASIC, является возможностью для Китая обойти санкции и остаться конкурентоспособным на рынке ИИ. Чипы используют RISC-V и «независимую домашнюю технологию».

Устройство Deep Eyes H1 2024 использует процессор DeepEdge10Max для достижения 48 TOPS обучающей производительности. Deep Eyes H2 2024 имеет чип DeepEdge10Pro с 24 TOPS, а Deep Eyes 2025 H1 нацелена на повышение производительности до 96 TOPS благодаря DeepEdge10Ultra. Компанией задекларировано на 90% более дешевое вычисление ИИ, которое покрывает 90% возможных сценариев.

Чтобы соответствовать заявленным Microsoft требованиям к ПК с искусственным интеллектом, компьютеры должны иметь по крайней мере 40 TOPS производительности NPU. Следовательно, процессоры Intellifusion кажутся пригодными к рабочим нагрузкам искусственного интеллекта. Для сравнения, процессоры X Elite от Snapdragon получат 40 TOPS.

Как отметил доктор Чен Нин, глава Intellifusion, в ближайшие три года 80% компаний во всем мире будут использовать большие модели ИИ. Стоимость обучения большой модели может составлять десятки миллионов (юаней?), и немногие компании смогут позволить себе это с существующими ценами. В отношении охвата компаниями ИИ это кажется очень смелым утверждением.

Источник: Tom`s Hardware

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