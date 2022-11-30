Плавучие электростанции турецкой компании Karpowership смогут вырабатывать 300 МВт электроэнергии для Украины – сделка находится в стадии переговоров

Турецкая компания Karpowership сообщает, что ведет переговоры об отправке плавучих «электроходов» в Украину для снабжения электричеством осажденной страны, поскольку россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру.

Компания утверждает, что владеет самым большим в мире флотом подобных судов. Топ-менеджер Karpowership рассказала Nikkei Asia, что компания расчитывает отправить суда в Одессу, крупнейший порт Украины, и город, отчаянно нуждающийся в компенсации потерь энергоснабжения.

«Мы обсуждаем с Одесской областью и энергетической компанией «Укрэнерго» размещение рядом с Одессой трех электростанций общей мощностью 300 МВт», — сообщила Зейнеп Харезы, член правления Karpowership по коммерческим операциям.

Как только будут достигнуты соглашения по техническим и коммерческим аспектам, компания хочет определить параметры, связанные с безопасностью групп эксплуатации и технического обслуживания, а также самих активов. Проект продолжится, если удастся договориться по всем этим вопросам.

Харезы предположила, что сделка может нуждаться в поддержке ООН:

«Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это на таких же условиях, как и в случае сделки с зерном».

Сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции, позволила Украине экспортировать зерно морским путем из одесского региона без препятствования со стороны россии.

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«В зависимости от потребностей и разрешений мы можем выполнить все в течение этого года», — сказал Харезы. «Корабли готовы и сданы в эксплуатацию. Мы можем развернуть их всего за три недели».

300 МВт, которые могли бы обеспечить три судна на полной мощности могли бы снабдить электроэнергией миллион потребителей, что в значительной мере покрыло бы потребительское электроснабжение Одессы. Для сравнения: Киев потребляет 1200 МВт в военное время, а с ограничениями после обстрелов энергосистемы – 430-690 МВт в день; мощность блоков ВВЭР-1000 украинских АЭС – 1000 МВт, а первого и второго блока РАЭС – 400 МВт.

Karpowership является ведущей компанией турецкого холдинга Karadeniz. Он владеет 36 плавучими электростанциями с установками, которые могут вырабатывать электроэнергию, используя мазут или природный газ. По словам Харезы, их можно подключить к украинским электросетям менее чем за 30 дней.

Энергогенерирующие суда в основном предназначены для стран с неадекватной инфраструктурой, а также для использования в чрезвычайных ситуациях после стихийных бедствий или аварий.

Кроме Украины, компания ведет переговоры о развертывании до восьми кораблей в четырех европейских странах зимой 2023 года вместо 2022 года, как предполагалось изначально. «Теперь ожидается, что эта зима будет теплой, а запасы газа в Европе уже заполнены, что способствует снижению цен на электроэнергию с пиковых значений», — сказала она.

Компания также ведет переговоры о поставках электроэнергии в азиатские страны, включая Сингапур, Малайзию, Вьетнам, Бангладеш и Шри-Ланку. Karpowership уже поставляет электроэнергию на несколько островов в Индонезии, используя природный газ.

В 2019 году Karadeniz Holding и японская Mitsui OSK Lines (MOL) договорились о сотрудничестве в рамках предприятия под названием KARMOL по поставке сжиженного природного газа для судов. Использование СПГ вместо топлива с более высоким уровнем выбросов значительно сократит выбросы парниковых газов.

В проектах по производству энергии из СПГ плавучая установка для хранения и регазификации (FSRU) подключается к энергетическим судам для обеспечения топливом. Отдельные газовозы пополняют FSRU по мере необходимости.

Ранее СМИ сообщали, что российский производитель газа «Новатэк» обратился к Karpowership с просьбой поставлять электроэнергию для своего крупного проекта «Арктик СПГ 2», в котором японские Mitsui & Co. и JOGMEC, а также китайские компании CNPC и CNOOC являются миноритарными акционерами.

Отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с россией, Харезы сказала, что «Новатэк» действительно запросил у компании информацию по проекту, но подчеркнула: «Мы не ведем переговоров с какой-либо стороной для какого-либо бизнеса в россии. В соответствии с корпоративной политикой мы полны решимости соблюдать международные санкции».

По мере приближения зимы и возможных будущих обстрелов в Украине растут опасения по поводу достаточности энергоснабжения. Европейский Союз также ведет переговоры о поставках в страну оборудования и электроэнергии. Украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что сделка с Karpowership находятся на стадии коммерческих переговоров.

В понедельник посольство Украины в Анкаре сообщило, что высокопоставленные представители министерств иностранных дел Украины и Турции встретились и обсудили ситуацию в Украине и двустороннее сотрудничество.