Украина импортировала электроэнергию из Румынии — в тестовом режиме, мощностью 1 МВт

27 ноября государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00).

Право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК «Укрэнерго» 24 ноября. Предварительные тесты импорта электроэнергии государственный энерготрейдер провел из Словакии 27 октября и 19 ноября 2022 года.

23 ноября россия уже в седьмой раз атаковала энергетическую систему Украины — большая часть территории осталась без света, тепла и воды. Также наблюдались проблемы со связью. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

В настоящее время в стране постепенно возобновляют поставки энергии, однако не исключают возможность повторных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Вчерашнее успешное тестирование свидетельствует, что мы сможем успешно импортировать электроэнергию и это может стать дополнительным инструментом для стабилизации энергосистемы Украины.

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24 февраля, за несколько часов до начала войны, национальная энергосистема отсоединилась от российской и белорусской энергосистем, а 16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E. Пропускная способность между Украиной и ENTSO-E составляет до 2 тыс. МВт и в перспективе будет иметь прямой экономический эффект для страны в несколько миллиардов долларов в год.

Однако начатый в июне коммерческий экспорт (стартовал со 100 МВт в Румынию) был прекращен в результате ракетных атак россиян 10 октября до стабилизации энергосистемы Украины.

В конце октября глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию РБК-Украина сообщил, что ENTSO-E увеличила мощность коммерческих обменов между Украиной и Европой до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта. Однако подчеркнул, что Украина импорт еще не начала, хотя и имеет возможность для этого, как и возможность запроса энергетической помощи из Европы.

После очередных атак в ноябре Кудрицкий подтвердил возможность импорта электроэнергии из ЕС объемом 500-600 МВт, впрочем, отметил, что стоимость электроэнергии в Европе значительно выше, поэтому на общих коммерческих началах вряд ли кто-то захочет это делать. Некоммерческий механизм в настоящее время находится в стадии разработки.

На сегодня, 28 ноября, в результате стремительного роста дефицита мощности (27%) аварийные отключения продолжаются по всей Украине.