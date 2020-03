PlayStation VR 2 может оказаться гибридной гарнитурой наподобие Nintendo Switch, а консоль PlayStation 5 впечатлила экспертов своими характеристиками

Уже сегодня ожидается анонс игровой консоли нового поколения Sony PlayStation 5. Однако пока нет сведений о том, будет ли одновременно представлена и гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR 2. Тем не менее, некоторые слухи об этом устройстве, уже начинают просачиваться в сеть.

Владелец и генеральный директор Schell Games Джесси Шелл заявил, что ожидает от новой гарнитуры гибридности, схожей с Nintendo Switch, только для виртуальной реальности. Например, в случае необходимости гарнитура может использоваться в качестве автономного устройства, аналогичного Oculus Quest. Но при подключении её к PlayStation 5 пользователь получает более мощное устройство, способное запускать более ресурсоёмкие проекты. Джесси Шелл говорит, что Sony будет в состоянии сделать что-то подобное, если они захотят.

Он также стремится заполучить PlayStation 5, чтобы выпускать игры в виртуальной реальности, которые так же хороши, как и на ПК. Этому поспособствует мощная аппаратная конфигурация консоли. Сейчас существует значительный разрыв между тем, что разработчики могут делать на ПК, и тем, что им доступно на PlayStation 4. И выход новой консоли позволит сократить этот разрыв и облегчить разработку лучших игр для PlayStation VR.

I don’t know how many teraflops (lol) the PS5 has, but this is the sentiment I’ve heard from several technical-minded folks. One told me it was «the most exciting hardware in 20 years.» Will be fascinating to see how it stacks up to the impressive Xbox Series X specs https://t.co/q7i0ET95Yq

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 17, 2020