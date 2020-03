Завтра Sony расскажет новые подробности о PlayStation 5 (трансляция начнется в 18:00 по Киеву)

Только вчера Microsoft опубликовала полные спецификации и множество новых подробностей о своей новой консоли Xbox Series X и геймпаде Xbox Wireless Controller к ней. И теперь можно сказать, что о новой консоли Xbox (если помните, именно так она должна называться) мы знаем все, кроме подробностей о ценах и сроках выхода разумеется. И похоже, что завтрашняя презентация Microsoft будет целиком и полностью посвящена стриминговому сервису Project xCloud. Что же сможет предложить в ответ Sony PlayStation 5? Сможет узнать уже завтра — на 18 марта Sony наметила специальное мероприятие, чтобы рассказать новые подробности о своей приставке PS5.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE

— PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020