Младший камерофон Huawei Mate 30 получил плоский экран диагональю 6,62 дюйма и тройную основную камеру Leica

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Сегодня во время специального мероприятия компания Huawei официально анонсировала свои новые флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. В этой заметке расскажем о младшей модели Mate 30.

Модель Huawei Mate 30 оснащена 6,62-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек. Дисплей поддерживает HDR10 и обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3. В отличие от старшего собрата, экран является плоским. В верхней части дисплея имеется вырез. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Сердцем смартфона Huawei Mate 30 стала система-на-чипе Kirin 990 с GPU Mali-G76 MP16, которая изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. В базовой версии предлагается 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Также предлагается опция с 8 ГБ ОЗУ. Поддерживается возможность установки карт памяти формата NM (Nano Memory) ёмкостью до 256 ГБ. Отметим, эти карты памяти являются более компактными решениями по сравнению с традиционными microSD, по размерам и контактным выводам они совместимы с картами Nano-SIM. На рынок поступят версии с поддержкой связи 4G и 5G.

На задней панели новинки расположена тройная камера. Она включает главный 1/1,7-дюймовый 40-мегапиксельный сенсор SuperSensing с RYYB цветным фильтром, дополненный оптической системой стабилизации изображения и объективом с диафрагмой f/1.8. Вспомогательный телефото модуль выполнен на базе 8-мегапиксельного сенсора. Он обеспечивает 3-кратное оптической увеличение и 5-кратное гибридное увеличение. Здесь также применяется оптическая система стабилизации изображения. Третий модуль на базе 16-мегапиксельного сенсора использует сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2. На лицевой панели доступна 24-мегапиксельная камера для автопортретов.

В смартфоне Huawei Mate 30 доступна батарея ёмкостью 4200 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка с передачей до 40 Вт энергии и быстрая беспроводная зарядка с передачей до 27 Вт энергии. Корпус устройства сертифицирован IP53 и обеспечивает защиту от брызг. На выбор пользователей будут доступны различные варианты цветового исполнения корпуса, включая Изумрудно-зелёный, Космический серебристый, Космический Фиолетовый, Черный, Зелёный лес и Оранжевый. Новинка работает под управлением версии EMUI10.

Смартфон Huawei Mate 30 поступит в продажу по цене от €800.

Что касается модели Huawei Mate 30 Pro, то её обзор уже доступен на нашем сайте.