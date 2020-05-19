По данным Минюста количество IT-ФОП в Украине за прошлый год увеличилось на 22% и достигло отметки 183 тыс. человек [инфографика]





Профильное украинское издание DOU.UA со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, ФОП и общественных формирований сообщило, что в 2019 году количество украинских IT-специалистов, зарегистрированных как ФОП, увеличилось на 22% и составило 183 тыс. человек против 154 тыс. человек в 2018 году. Рост произошел по всем видам деятельности и во всех регионах Украины, при этом почти 40% новых IT-ФОП приходится на Киев и Киевскую область.

Самый популярный КВЭД — «Компьютерное программирование» — указали основным почти 124 тыс. человек, кроме того популярны «Консультирование по вопросам информатизации» (27 тыс.) и «Обработка данных» (22 тыс.). За прошлый год количество ИТ-ФОП в Киеве и Киевской области выросло почти на 11 тыс. человек, на втором месте Харьковская область (+4406 человек), далее — Львовская (+3482) и Днепропетровская (+2475).

Сейчас в Киеве и Киевской области зарегистрировано 30% от общего количества украинских IT-ФОП, причем это без учета тех программистов, которые переехали в столицу, но не изменили места регистрации.

Если смотреть последний «Портрет IT-специалиста», то доля Киева — 37%. Интересно, что доля Харькова совпадает и в исследовании по ФОП, и в «Портрете» — 14%. А вот доля Львова по количеству ФОП, похоже, немного занижена — 10% против 15% в «Портрете». Также интересно, что по количеству зарегистрированных IT-ФОП Винницкая область опередила Николаевскую (5125 человек против 4897) и заняла 7-е место в Украине.

Самые активные темпы роста демонстрировали небольшие области: Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Полтавская, количество IT-ФОП в них увеличилось более чем на 25%. Доля женщин в IT-сегменте увеличивается медленно: второй год подряд только на 1%. Сейчас женщин среди IT-ФЛП примерно 26%, при этом в крупных городах их больше, чем в маленьких, а во Львове их доля достигает почти 30%.

Также интересно, что в 2019 году количество IT-ФОП выросло на 22%, в то время как общее количество всех ФОП в Украине увеличилось всего на 6%.

Напомним, что согласно недавнему опросу DOU.UA рынок IT-специалистов в Украине переживает кризис — количество вакансий снизилось, число соискателей выросло, а потерявшие работу специалисты готовы работать за более скромные зарплаты.

Источник: DOU.UA