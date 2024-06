По примеру YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, которую нельзя пропустить

Реклама — самый большой источник прибыли Meta, поэтому компания планирует сделать ее еще более навязчивой в Instagram.

Согласно сообщениям в соцсетях, пользователи Instagram начали замечать в приложении новый тип рекламы, который, подобно YouTube, нельзя пропустить сразу — приходится просматривать несколько секунд ролика, прежде чем перейти к обычному контенту.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!

The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024