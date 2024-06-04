Новости Софт 04.06.2024 в 09:27 comment views icon

По примеру YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, которую нельзя пропустить

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Реклама — самый большой источник прибыли Meta, поэтому компания планирует сделать ее еще более навязчивой в Instagram.

Согласно сообщениям в соцсетях, пользователи Instagram начали замечать в приложении новый тип рекламы, который, подобно YouTube, нельзя пропустить сразу — приходится просматривать несколько секунд ролика, прежде чем перейти к обычному контенту.

В заметке на Reddit пользователи уточнили, что если щелкнуть на пиктограмму информации рядом с рекламой, появится сообщение:

«Вы видите рекламную паузу. Это новый способ просмотра рекламы в Instagram. Иногда вам может потребоваться просмотреть объявление, прежде чем продолжить просмотр».

В комментарии TechCrunch представитель Meta отметил, что компания регулярно «тестирует форматы, которые могут принести пользу рекламодателям», и «предоставит обновление», если эти тесты приведут к «каким-либо официальным изменениям продукта»

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За прикладом YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, яку не можна пропустити
Пример новых «рекламных пауз» в Instagram

Но в Meta не уточнили, проводят ли тесты по всему миру, и касаются ли они отдельно Reels и Stories.

Напомним, что ранее в Европе Meta предложила платную подписку, которая позволит за деньги избавиться от большого количества рекламы на ее платформах.


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