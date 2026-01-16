Новости Кино 16.01.2026 comment views icon

По роману Агаты Кристи: на Netflix вышел новый детектив из 3-х эпизодов

Катерина Даньшина

Перші кадри дететиву "Сім циферблатів Аґати Крісті" від Netflix — моторошне вбивство в заміському будинку і жіноча версія Пуаро

С сегодняшнего дня на Netflix доступен для просмотра мини-сериал «Семь циферблатов Агаты Кристи», который адаптирует один из романов культового автора детективов.

Сюжет

Сериал состоит из 3 эпизодов (доступны в украинском дубляже), события которых разворачиваются в одном из загородных домов Англии 1920-х годов. Во время вечеринки происходит загадочное убийство, которое пытается расследовать не очень опытная, но сообразительная детектив.

«В 1925 году шутка на вечеринке в загородном доме оборачивается смертью. Леди Эйлин «Бандл» Брент расследует жуткий замысел убийства. Леди Катергем и суперинтендант Баттл помогают разгадать тайну загородного дома, которая меняет жизнь Бандл».

Актеры и производственная команда

Роль леди Брент взяла на себя Миа МакКенна-Брюс, тогда как ее ситуативных помощников сыграли Хелена Бонэм Картер и Мартин Фримен. Последний не впервые примеряет на себя образ ассистента детектива и играл Ватсона в популярном сериале «Шерлок» от BBC.

Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січняNetflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січняNetflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січняПерші кадри дететиву "Сім циферблатів Аґати Крісті" від Netflix — моторошне вбивство в заміському будинку і жіноча версія ПуароПерші кадри дететиву "Сім циферблатів Аґати Крісті" від Netflix — моторошне вбивство в заміському будинку і жіноча версія Пуаро

Сценарий к сериалу адаптировал Крис Чибналл из «Доктора Кто», а продюсированием занимался правнук Кристи, Джеймс Причард.

Оценки

Агата Кристи является одной из самых влиятельных авторов детективов всех времен, поэтому неудивительно, что киноотрасль так часто обращается к ее произведениям за экранизацией. Последними и вероятно самыми успешными примерами являются фильмы Кеннета Браны об Эркюле Пуаро: «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Призраки в Венеции». Впрочем, первые оценки нового сериала Netflix могут несколько снизить ожидания зрителей, которые надеялись на качественный детектив.

На Rotten Tomatoes «Семь циферблатов Агаты Кристи» получил скромные 62% от критиков на основе 21 рецензии. Общего зрительского рейтинга еще нет, однако есть более 50 отзывов.

Сім циферблатів Аґати Крісті

В основном сетуют на отсутствие напряжения или ощущения угрозы, а также медленное повествование. Похвала досталась Фримену и Бонэм Картер за прекрасную актерскую игру, элементам юмора и сеттингу. Главный вердикт: настоящим поклонникам детективов и Кристи здесь нечего искать, для остальных — сериал может стать отличным и легким развлечением на вечер

«В лучшем случае неплохой мини-сериал, эффективность которого, кажется, больше ориентирована на зрителей, которые смотрят творения Netflix, занимаясь другими делами».

Трейлер

