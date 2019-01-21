ПО Samsung Pay подтверждает наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев как минимум у одной из моделей Samsung Galaxy S10

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Подэкранные сканеры отпечатков пальцев приписывают до анонса новым флагманским смартфонам Samsung в течение последних трех лет. Но пока южнокорейский производитель так и не выпустил ни одного смартфона с подэкранным дактилоскопическим датчиком. Новые данные указывают, что в грядущей линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 будет как минимум одна модель с подэкранным сканером отпечатков пальцев.

К такому выводу пришли участники сообщества XDA Developers. Внимательно проанализировав исходный код фирменного платежного приложения Samsung Pay, разработчики обнаружили в нем сроку, связанную с выполнением проверки наличия подэкранного дактилоскопического датчика. Как сообщается, эта проверка необходима для подстраивания интерфейса и корректного обозначения области, к которой нужно приложить палец для сканирования отпечатка.

Кроме того, в коде упоминается датчик Beyond in-display FP scanner, а мы ведь знаем, что Beyond — это внутреннее название для серии Galaxy S10.

То есть, это первое более-менее убедительное доказательство наличия подэкранного сканера отпечатков пальцев в Galaxy S10 после множества утечек разной степени достоверности. Отметим, изначально были предположения, что старшие версии получат ультразвуковые сканеры Qualcomm, а младшей достанется оптический датчик. Но последнее время младшей приписывают кнопку на боковой панели со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Презентация Samsung Galaxy S10 пройдет в Сан-Франциско 20 февраля. На заглавном изображении, на днях опубликованном Эваном Блэссом, показаны все три основные модели, которые ожидаются в линейке Galaxy S10 (слева направо: Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+).

Источник: XDA