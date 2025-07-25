Новости IT-бизнес 25.07.2025 comment views icon

Победитель первого в мире турнира по вайбкодингу решил только 7,5% задач

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Победитель первого в мире турнира по вайбкодингу решил только 7,5% задач

Состоялся первый в мире турнир по вайбкодингуТермин «вайбкодинг», который предложил в феврале соучредитель OpenAI Андрей Карпаты, описывает легкий и непринужденный способ кодирования с ИИ — когда программист не просто пишет строки кода, а описывает текстово то, что хотел бы создать, искусственному интеллекту, тогда как тот уже генерирует готовый результат. под названием K Prize. На начальном этапе победителем стал бразильский инженер Эдуардо Роша де Андрадо, который решил лишь 7,5% задач (9 из 120).

Турнир K Prize — это проект некоммерческой организации Laude Institute, основанный соучредителем Databricks и ИИ-стартапа Perplexity Энди Конвински. Основная его особенность заключается в том, что разработчики решают задачи из GitHub с помощью ИИ-модели (но задачи новые, чтобы системы еще не имели возможности подогнать под тест).

«Мы рады, что создали действительно сложный бенчмарк», — говорит Конвински. «Бенчмарки должны быть сложными, если они имеют значение. Результаты были бы другими, если бы крупные лаборатории приняли участие со своими самыми большими моделями. Но в этом и заключается суть. K Prize работает офлайн с ограниченными вычислительными ресурсами, поэтому предпочитает меньшие и открытые модели. Мне это нравится. Это уравнивает условия игры».

Подобно более известной системе SWE-Bench, K Prize проверяет модели на реальных задачах с GitHub, чтобы узнать, насколько хорошо те справляются с реальными проблемами программирования. Впрочем, если SWE-Bench использует фиксированный набор задач, которые модели могут изучить заранее, то K Prize создан, как версия, что избегает предварительного ознакомления с тестовыми задачами. Турнир имеет четкие дедлайны — первый раунд подач модели завершился 12 марта, тогда как тесты составлялись исключительно на основе GitHub-запросов, созданных после этой даты.

Конвински обещает выплату до $1 млн за модели с открытым кодом, которые смогут решить 90% задач. Призовой фонд первого этапа составлял $50 тыс.

Вайбкодер «без навыков программирования» победил на IT-хакатоне с помощью ИИ

Результат Андрадо в 7,5% разительно контрастирует с показателями SWE-Bench, где в самом простом тесте Verified наивысший балл достигает 75%, а в самом сложном Full — 34%. Очевидно, возникают вопросы об эффективности кодирования с ИИ в реальном мире. Поэтому для Конвински этот конкурс некий ориентир:

«Если прислушаться к шумихе, создается впечатление, что нам следует обратиться к врачам или юристам с искусственным интеллектом, но это просто неправда», — говорит он. «Если мы не сможем получить более 10% результата, то для меня это проверка реальности».

Источник: TechCrunch

Популярные новости

Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
Monobank создал скин карты в честь победы Усика — доступен только сегодня
Один слабый пароль уничтожил компанию со 158-летней историей и оставил без работы 700 человек
Новый алгоритм позволяет различным ИИ «разговаривать» между собой и работать вместе
NASA раскрыла тайну «пауков» на Марсе
Ученые раскрыли тайну квантового туннелирования — это изменит индустрию полупроводников и квантовых компьютеров
ИИ ChatGPT сел за штурвал космического корабля — что из этого вышло?
Зомби-фабрики Китая: миллиарды инвестиций в чипы — и пустота
Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых
Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию
Amazon представила «дешевый» Kindle Colorsoft на 16 ГБ и первый цветной ридер для детей
Фальшивый Microsoft — международный колл-центр работал под софтверного гиганта
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон
Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге
Marvel представит нового Железного человека и Людей Икс после выхода «Мстители: Тайные войны»
Финальный трейлер «Чужой: Земля» раскрывает предысторию экипажа USCSS Maginot и «жуткие» эксперименты в космосе
Не кумовство, а «семейная традиция»: босс Ubisoft назначил своего сына руководить совместной компанией с Tencent
70% владельцев Samsung Galaxy S25 используют функции ИИ — компания готовит большое расширение
Очень дорогие весы: приложение для Apple MacBook позволяет взвешивать на тачпаде предметы до 3,5 кг
Видеокарта GeForce RTX 5050 Ti засветилась на сайте ZOTAC — преждевременный слив или ошибка?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить