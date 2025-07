Победитель первого в мире турнира по вайбкодингу решил только 7,5% задач

Состоялся первый в мире турнир по вайбкодингу Термин «вайбкодинг», который предложил в феврале соучредитель OpenAI Андрей Карпаты, описывает легкий и непринужденный способ кодирования с ИИ — когда программист не просто пишет строки кода, а описывает текстово то, что хотел бы создать, искусственному интеллекту, тогда как тот уже генерирует готовый результат. под названием K Prize. На начальном этапе победителем стал бразильский инженер Эдуардо Роша де Андрадо, который решил лишь 7,5% задач (9 из 120).

K prize round one results are live. Huge congrats to Eduardo for taking the top spot. A solo builder from Brazil, his winning submission correctly closed 9 out of 120 github issues. $50K prize ($278k BRL!)

— Andy Konwinski (@andykonwinski) July 24, 2025