Поддержи сбор — помоги герою из «Азова» стать на ноги. Лот аукциона в поддержку сбора — уникальный макет самолета

Объявляем новый аукцион для сбора в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор для Патронатной службы «Ангелы Азова» на реабилитацию бойца 12-й бригады специального назначения «Азов» с позывным «Буян», который сейчас восстанавливается от тяжелого ранения. Цель всего сбора — 84 000 грн. Во время предыдущего аукциона удалось собрать почти 38 000 грн. На этом аукционе планируем дособирать необходимую сумму — 46 000 грн.

Вот здесь история Буяна и первый аукцион этого сбора.

Сбор и аукцион будет проводиться здесь и пройдет с 12-го по 18-е марта.

Организацией лечения и реабилитации занимается Патронатная служба «Ангелы Азова»которая создана для того, чтобы заниматься ранеными, освобожденными из плена и павшими бойцами из азовских бригад: 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Служба также занимается вопросом реабилитации воинов и поддержки семей защитников Украины.

На этот аукцион имеем уникальный лот — макет самолета Eurofighter с подписью бойца 3-й ОДШБр.

Макеты военной техники собственноручно собирает мариуполец Сергей Велигура, который еще с 2014 года знаком с азовцами – когда-то бойцы, тогда еще полка «Азов», имели позиции возле предприятия, где работал Сергей. В знак благодарности за оборону города он передал Патронатной службе Азова модели разнообразной военной техники. Мариуполец собственноручно производит их в мельчайших деталях. Сергей является автором и этой модели.

Макет самолета подписал в поддержку побратима боец 3-я ОДШБр с позывным Аферист, который прошел горнило войны и успешно восстановился после многочисленных ранений. История Афериста.

Алгоритм аукциона:

В период с 12-го по 18-е марта пополняйте банк на любую сумму. Тот, кто забросит больше всех, получит модель самолета. Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна! Помните, что каждые 50 гривен – это кирпичики, которыми построена дорога к нашей победе.

Вот реквизиты:

https://send.monobank.ua/jar/79BMUJhiLc

Карта банка 5375411213288058