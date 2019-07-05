Подешевели еще до старта продаж. AMD решила снизить цены на видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT





Только утром мы изучали первые результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT в играх и, сравнивая их с результатами конкурирующих решений NVIDIA. Но теперь появилось важное дополнение, которое нельзя не учитывать. Ресурс Videocardz со ссылкой на два источника, близкие к AMD, утверждает, что с оглядкой на новую серию улучшенных видеокарт NVIDA GeForce RTX Super, дебютировавшую на этой неделе, «красные» решили пересмотреть изначально установленные рекомендованные цены в сторону снижения.

Цена младшей видеокарты AMD Radeon RX 5700 была снижена с $379 до $349, старшая Radeon RX 5700 XT получила ценник $399 вместо $449, а памятный вариант видеокарты Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, которым производитель отмечает свое 50-летие, будет предложен по цене $449 вместо $499. Оговорим, что это американские цены, европейские и наши, как обычно, будут чуть выше. Но факт скидки причем неплохой, это не отменяет.

Как мы уже выяснили из утренних результатов тестирования, модель Radeon RX 5700 является прямым конкурентом GeForce RTX 2060 Super ($399), а старшая RX 5700 XT противопоставляется GeForce RTX 2070 ($499). Даже без скидки адаптеры Radeon RX 5700 выглядели весьма достойными конкурентами упомянутых адаптеров NVIDIA, а с учетом снижения, будем надеяться, что утечка правдива, привлекательность новинок «красных» в глазах потенциального покупателя возрастает в разы. Освежить в памяти характеристики Radeon RX 5700 и RX 5700 XT позволит таблица ниже:

Одновременно стало известно, что AMD прекратила производство видеокарт Radeon VII, причем жизненный цикл этого продукта завершился спустя всего месяц после выпуска. Видимо, в компании решили сосредоточиться на 3D-картах Radeon RX 5700 (Navi 10), но непонятно, зачем было вообще городить этот огород.

Источник: Videocardz