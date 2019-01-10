Подробные характеристики видеокарты AMD Radeon VII: частоты 1450-1750 МГц для GPU, TDP 300 Вт и отсутствие разъема USB-C (VirtualLink)

В сети появились подробности о характеристиках и живые снимки представленной вчера видеокарты AMD Radeon VII, которая является первой потребительской игровой моделью с семинанометровым GPU. Напомним, в продажу AMD Radeon VII поступит 7 февраля с рекомендованной ценой $700.

На презентации AMD указала для GPU Vega II, лежащего в основе нового флагмана «красных», частоту 1,8 ГГц. Но это значение является «пиковой частотой». То есть, работать на столь высокой частоте адаптер будет только в некоторых единичных случаях и отдельных приложениях. Обычные рабочие частоты GPU AMD Radeon VII лежат в диапазоне от 1450 МГц до 1750 МГц. Производительность AMD Radeon VII при вычислениях с одинарной точностью (FP32) составляет 13,8 TFLOPS. У вышедшей полтора года назад Radeon RX Vega 64 с 14-нм GPU Vega 10 этот параметр составляет 12,7 TFLOPS.

GPU AMD Radeon VII располагает 16 ГБ многослойной памяти HBM2, работающей по 4096-битной шине на эффективной частоте 2000 МГц, что даёт высокую пропускную способность в 1 ТБ/с.

AMD Radeon VII для работы требует подключения двух восьмиконтактных разъемов питания, которые могут передать до 375 Вт мощности. Номинальный же TDP новинки, несмотря на 7-нм техпроцесс, такой же, как у предшественницы Radeon RX Vega 64 — 300 Вт. А вот система охлаждения для AMD Radeon VII была полностью переделана — на смену жидкостной СО и испарительной камере с радиальным вентилятором (Radeon RX Vega 64 предлагалась в двух версиях — с воздушным и водяным охлаждением) пришел классический массивный радиатор с тремя традиционными ~90-мм вентиляторов. Также отметим метталические кожух, теплораспределительную пластину на тыльной стороне с прорезями, формирующими оригинальный рисунок и подсвечивающийся логотип сбоку.

На монтажной планке AMD Radeon VII есть всего четыре видеовыхода: три DisplayPort и один HDMI. То есть, разъема USB Type-C, который присуствует в актуальном поколении игровых видеокарт NVIDIA и обеспечивает простое подключение гарнитур VR следующего поколения по стандарту VirtualLink, новая видеокарта Radeon VII не получила. И это очень странно, учитывая, что AMD входит в консорциум VirtualLink.

Теперь ждем первых независимых тестов.

Источник: TechPowerUp и PCGamer