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Подписка EA Play станет частью Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября

Подписка EA Play станет частью Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября

Подписка EA Play станет частью Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября


Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ ко всем возможностям сервиса EA Play (игры, скидки и демо-версии новых тайтлов) без доплаты в день старта продаж следующего поколения консолей Xbox Series S и Xbox Series X — 10 ноября.

Команда Xbox объявила о партнерстве с Electronic Arts на сентябрьском анонсе Xbox Series S|X, но тогда точную дату включения подписки EA Play в Xbox Game не назвали. И вот сегодня Microsoft сделала анонс.

По своей сути EA Play аналогичен Game Pass, но ограничен играми EA. Подписка EA Play (старое название EA Access) откроет доступ к библиотеке из 60+ игр Electronic Arts, включая The Sims, FIFA, Mass Effect и многие другие известные франшизы издательства. Также подписчики Game Pass получат доступ к скидкам и демо-версиями новых тайтлов EA Play. И все это без дополнительной платы. Владельцам ПК из числа подписчиков Game Pass и Ultimate доступ к каталогу EA Play откроется с декабря.

Одновременно Microsoft подтвердила, что в обозримом будущем в каталоге Game Pass появится больше игр Bethesda. Первой ласточкой после недавнего союза Microsoft с Zenimax/Bethesda, как известно, станет Doom Eternal — на консолях шутер станет доступен с 1 октября, а в Game Pass для ПК игра появится до конца года.

Число подписчиков Xbox Game Pass перевалило за 15 миллионов — рост на 50% за последние пять месяцев

При наличии у пользователей обеих подписок EA Play and Xbox Game Pass компания Microsoft отменит EA Play, а остаток подписки (если подписка длится больше 50 дней) округлит и добавит к подписке Xbox Game Pass Ultimate. конвертировав в соотношении три к одному — 3 месяца EA Play + еще 1 месяц к Ultimate.

Источник: Xbox

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