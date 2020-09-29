Подписка EA Play станет частью Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября

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Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ ко всем возможностям сервиса EA Play (игры, скидки и демо-версии новых тайтлов) без доплаты в день старта продаж следующего поколения консолей Xbox Series S и Xbox Series X — 10 ноября.

Команда Xbox объявила о партнерстве с Electronic Arts на сентябрьском анонсе Xbox Series S|X, но тогда точную дату включения подписки EA Play в Xbox Game не назвали. И вот сегодня Microsoft сделала анонс.

По своей сути EA Play аналогичен Game Pass, но ограничен играми EA. Подписка EA Play (старое название EA Access) откроет доступ к библиотеке из 60+ игр Electronic Arts, включая The Sims, FIFA, Mass Effect и многие другие известные франшизы издательства. Также подписчики Game Pass получат доступ к скидкам и демо-версиями новых тайтлов EA Play. И все это без дополнительной платы. Владельцам ПК из числа подписчиков Game Pass и Ultimate доступ к каталогу EA Play откроется с декабря.

Одновременно Microsoft подтвердила, что в обозримом будущем в каталоге Game Pass появится больше игр Bethesda. Первой ласточкой после недавнего союза Microsoft с Zenimax/Bethesda, как известно, станет Doom Eternal — на консолях шутер станет доступен с 1 октября, а в Game Pass для ПК игра появится до конца года.

При наличии у пользователей обеих подписок EA Play and Xbox Game Pass компания Microsoft отменит EA Play, а остаток подписки (если подписка длится больше 50 дней) округлит и добавит к подписке Xbox Game Pass Ultimate. конвертировав в соотношении три к одному — 3 месяца EA Play + еще 1 месяц к Ultimate.

Источник: Xbox