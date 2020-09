Первый пошел. Doom Eternal пополнит библиотеку Game Pass для Xbox 1 октября

Только в понедельник Microsoft объявила о покупке Zenimax/Bethesda, после чего сооснователь студии id Software (она, среди прочих, входит в состав Bethesda) Джон Кармак выразил надежду на возвращение к работе над классическими франшизами. Между тем, реальные перемены не заставили себя долго ждать — после тонких намеков появилось подтверждение пополнения библиотеки сервиса Game Pass нашумевшим Doom Eternal.

Один из лучших шутеров последнего десятилетия станет доступна по подписке на Xbox One с 1 октября — на несколько недель раньше релиза дополнения The Ancient Gods: Part One, которое выходит 20 октября. До конца этого года игра станет доступна и подписчикам Game Pass для ПК (точная дата не называется).

Можно с уверенностью утверждать, что это лишь начало и в обозримом будущем и другие популярные франшизы Bethesda пропишутся в Game Pass.

Источник: The Verge