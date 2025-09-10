Подростковый хит: умный пластырь с чипом лечит акне за неделю

Исследователи из Южной Кореи представили решение одной из ключевых проблем у подростков — удаление прыщей с помощью нового умного пластыря с микрочипом.

Новый пластырь удаляет прыщи буквально за неделю. Исследователи создали двухэтапную систему пластырей, которые с помощью крошечных шипов закрепляются на коже и доставляют в нее антибактериальные или противовоспалительные ингредиенты для удаления прыщей.

По результатам клинических испытаний, эти пластыри помогали людям полностью избавиться от прыщей за неделю. Эти пластыри изготовлены из полимеров, которые впитывают в себя избыточный жир и влагу. Некоторые версии могут содержать компоненты, которые снимают воспаление и противодействуют инфекциям.

Многие лечебные средства содержат микроматрицы (ряды крошечных шипов), которые проникают через внешний слой кожи и доставляют активные вещества. Однако микроматрицы могут смещаться во время ношения и вызывать раздражение кожи.

Для решения этой проблемы Шаян Факхраи Лахиджи, Эн-Хи Ким и их коллеги решили разработать лечебный пластырь против акне на основе микрочипа, который остается на месте. Для создания этого пластыря исследователи сначала напечатали микромассив шипов в форме наконечников стрел на 3D-принтере.

Благодаря уникальной форме, пластырь надежно крепится на коже. Основа пластыря состоит из гиалуроновой кислоты — липкого полимера, который часто используется в средствах по уходу за кожей. Они смешали гиалуроновую кислоту с антибактериальными и противовоспалительными компонентами, в частности, салициловой кислотой, экстрактом конопли, ниацинамидом и экстрактом ромашки.

В рамках клинических испытаний эффективность пластырей проверили на 20 участниках. В первый день они наклеили на кожу антибактериальный пластырь, а в течение следующих 6 дней — носили новый противовоспалительный. Микрочип на основе гиалуроновой кислоты растворился на коже в течение 30-90 минут, не вызвав боли или раздражения.

Уже через 3 дня участники заметили сокращение количества высыпаний на 81% на обработанных участках кожи, по сравнению с необработанными. Через неделю на обработанных участках кожи прыщи полностью исчезли.

Кроме этого исследователи зафиксировали значительное уменьшение выработки кожного жира, который вызывает появление прыщей. Около 95% участников исследования отметили, что остались довольны результатами такого лечения.

Ученые планируют выпустить пластырь в продажу уже этой осенью в Южной Корее и США. Имеющаяся технология также может быть использована для обеспечения и других терапевтических эффектов.

Результаты представлены в журнале ACS Applied Materials & Interfaces

Источник: SciTechDaily