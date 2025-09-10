banner
Новости Технологии 10.09.2025 comment views icon

Подростковый хит: умный пластырь с чипом лечит акне за неделю

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень

Исследователи из Южной Кореи представили решение одной из ключевых проблем у подростков — удаление прыщей с помощью нового умного пластыря с микрочипом.

Новый пластырь удаляет прыщи буквально за неделю. Исследователи создали двухэтапную систему пластырей, которые с помощью крошечных шипов закрепляются на коже и доставляют в нее антибактериальные или противовоспалительные ингредиенты для удаления прыщей.

По результатам клинических испытаний, эти пластыри помогали людям полностью избавиться от прыщей за неделю. Эти пластыри изготовлены из полимеров, которые впитывают в себя избыточный жир и влагу. Некоторые версии могут содержать компоненты, которые снимают воспаление и противодействуют инфекциям.

Многие лечебные средства содержат микроматрицы (ряды крошечных шипов), которые проникают через внешний слой кожи и доставляют активные вещества. Однако микроматрицы могут смещаться во время ношения и вызывать раздражение кожи.

Для решения этой проблемы Шаян Факхраи Лахиджи, Эн-Хи Ким и их коллеги решили разработать лечебный пластырь против акне на основе микрочипа, который остается на месте. Для создания этого пластыря исследователи сначала напечатали микромассив шипов в форме наконечников стрел на 3D-принтере. 

Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень
Инновационный пластырь на основе микрочипа/ACS Applied Materials & Interfaces

Благодаря уникальной форме, пластырь надежно крепится на коже. Основа пластыря состоит из гиалуроновой кислоты — липкого полимера, который часто используется в средствах по уходу за кожей. Они смешали гиалуроновую кислоту с антибактериальными и противовоспалительными компонентами, в частности, салициловой кислотой, экстрактом конопли, ниацинамидом и экстрактом ромашки. 

В рамках клинических испытаний эффективность пластырей проверили на 20 участниках. В первый день они наклеили на кожу антибактериальный пластырь, а в течение следующих 6 дней — носили новый противовоспалительный. Микрочип на основе гиалуроновой кислоты растворился на коже в течение 30-90 минут, не вызвав боли или раздражения. 

Уже через 3 дня участники заметили сокращение количества высыпаний на 81% на обработанных участках кожи, по сравнению с необработанными. Через неделю на обработанных участках кожи прыщи полностью исчезли.

Кроме этого исследователи зафиксировали значительное уменьшение выработки кожного жира, который вызывает появление прыщей. Около 95% участников исследования отметили, что остались довольны результатами такого лечения. 

Ученые планируют выпустить пластырь в продажу уже этой осенью в Южной Корее и США. Имеющаяся технология также может быть использована для обеспечения и других терапевтических эффектов.

Результаты представлены в журнале ACS Applied Materials & Interfaces

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

arrow left
arrow right
Спермаботы, управляемые магнитами, атакуют яйцеклетку
В США начали печатать недорогие дома
Убийца HBM: новая память для ИИ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) в 10 раз быстрее
Ютубер создал механический 8-битный компьютер из конструктора K'NEX
Будущее памяти: больше данных в меньшем пространстве благодаря новым молекулярным переключателям
Apple выпустила RC iOS 26, которая выйдет для всех 15 сентября: официальные примечания с перечнем улучшений
Луковая шелуха защищает солнечные элементы лучше, чем промышленные технологии
Пентагон тестирует микроволнового убийцу роев дронов
48 лет спустя: Microsoft открыла код BASIC по лицензии MIT
Беременные китайские роботы оказались фейком. Возможны ли они вообще?
Новый катализатор перерабатывает пластик без сортировки и очистки
Желейный лед из воды и желатина многократного использования не тает и принимает форму
Alibaba представляет ИИ Qwen-3 с 1 трлн параметров
Чистка зубов без полоскания значительно улучшает состояние эмали, — исследование
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Вышли Apple Watch Series 11 и SE 3: 5G, watchOS 26 и обещанный живой перевод по цене от $249
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить