Подтверждено: Tesla Model 3 (2021) оснащается аккумулятором повышенной емкости на 82 кВт•ч





Обновленная версия Tesla Model 3 2021 модельного года получила, в числе прочих новшеств, получила аккумулятор повышенной емкости на 82 кВт•ч — соответствующее улучшение обеспечили новые, более энергоемкие элементы производства Panasonic. Важно оговорить, что это по-прежнему элементы форм-фактора 2170, а не новые 4680.

Изначально предполагалось, что достичь большей автономности в Tesla Model 3 2021 удалось без увеличения емкости батарей, а благодаря улучшениям трансмиссии и прочим сопутствующим оптимизациям. Но теперь мы знаем, что в Tesla Model 3 2021 для рынка США и Европы используются новые батареи. Подтверждение обнаружил внимательный клиент в сопроводительной документации и опубликовал на Reddit фото соответствующей страницы с упоминанием емкости аккумулятора. Как объяснил пользователь, Tesla отправляет европейским клиентам документы до фактической поставки авто, чтобы ускорить процедуру оформления.

Напомним, новая Model 3 в версии Long Range Dual Motor способна преодолевать на одном заряде аккумулятора до 568 км (по американскому измерительному циклу EPA).

В сентябре Panasonic объявил о дополнительных инвестициях в расширение производственных мощностей завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla Gigafactory 1 в Неваде. Напомним, выпускаемые на Gigafactory 1 батареи устанавливаются в Model 3 и Model Y для рынка США. Несколькими месяцами ранее японский гиганта заявлял о намерении увеличить удельную энергоемкость аккумуляторных элементов для Tesla на 20% за пять лет и выпустить элемент с нулевым содержанием кобальта (самый дорогостоящий компонент в современных аккумуляторах электромобилей) в ближайшие два-три года. На прошлой неделе Panasonic также сообщил, что новые аккумуляторные батареи, производимые на Gigafactory 1 для электромобилей Tesla, поддерживают более быструю зарядку. И это очередное свидетельство медленной, но уверенной эволюции батарейных технологий.