Подвинься, TikTok. Основатель Vine выпустил аналогичное приложение для коротких видео Byte





Два года назад сооснователь сервиса зацикленных видео Vine Дом Хофманн (Dom Hofmann) анонсировал новое приложение, которое должно было стать преемником популярной в прошлом платформы. Приложение получило название Byte и на днях дебютировало на iOS и Android.

Byte позволяет снимать, загружать и делиться шестисекундными видеороликами. Приложение имеет стандартный для социальных сетей набор функций и позиционируется как основной конкурент TikTok, несмотря на отсутствие некоторых возможностей.

Хофманн надеется, что его новое приложение будет отличать монетизация контента – то, что TikTok и другие подобные сервисы практически не предлагают. В ближайшее время разработчики планируют запустить пилотную версию партнёрской программы, которая позволит авторам зарабатывать на своих роликах. Кроме того, сервис будет делиться с пользователями доходами от рекламы. Этим Byte может перетянуть популярных пользователей TikTok и Snapchat, где отсутствует прямая монетизация. Некоторые бывшие звёзды Vine и TikTok уже присоединились к новому сервису. Ещё один способ выделиться среди конкурентов – поддержка связи с самыми лояльными пользователями. Со времён анонса своего приложения Хофманн активно общается на форуме тестировщиков, обсуждая с ними текущие и будущие функции.

Дом Хофманн основал Vine в июне 2012 года вместе с Колином Кроллом (Colin Kroll) и Русом Юсуповым (Rus Yusupov), который ещё до запуска в 2013 году был приобретён Твитером. В 2014 и 2015 годах популярность Vine быстро росла, и аудитория сервиса достигла более 200 млн активных пользователей. Но в конце 2016 года Twitter, стремясь сократить свои расходы, закрыл Vine.

Источник: Techcrunch