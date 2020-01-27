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Подвинься, TikTok. Основатель Vine выпустил аналогичное приложение для коротких видео Byte

Подвинься, TikTok. Основатель Vine выпустил аналогичное приложение для коротких видео Byte

Подвинься, TikTok. Основатель Vine выпустил аналогичное приложение для коротких видео Byte


Два года назад сооснователь сервиса зацикленных видео Vine Дом Хофманн (Dom Hofmann) анонсировал новое приложение, которое должно было стать преемником популярной в прошлом платформы. Приложение получило название Byte и на днях дебютировало на iOS и Android.

Byte позволяет снимать, загружать и делиться шестисекундными видеороликами. Приложение имеет стандартный для социальных сетей набор функций и позиционируется как основной конкурент TikTok, несмотря на отсутствие некоторых возможностей.

Хофманн надеется, что его новое приложение будет отличать монетизация контента – то, что TikTok и другие подобные сервисы практически не предлагают. В ближайшее время разработчики планируют запустить пилотную версию партнёрской программы, которая позволит авторам зарабатывать на своих роликах. Кроме того, сервис будет делиться с пользователями доходами от рекламы. Этим Byte может перетянуть популярных пользователей TikTok и Snapchat, где отсутствует прямая монетизация. Некоторые бывшие звёзды Vine и TikTok уже присоединились к новому сервису. Ещё один способ выделиться среди конкурентов – поддержка связи с самыми лояльными пользователями. Со времён анонса своего приложения Хофманн активно общается на форуме тестировщиков, обсуждая с ними текущие и будущие функции.

Дом Хофманн основал Vine в июне 2012 года вместе с Колином Кроллом (Colin Kroll) и Русом Юсуповым (Rus Yusupov), который ещё до запуска в 2013 году был приобретён Твитером. В 2014 и 2015 годах популярность Vine быстро росла, и аудитория сервиса достигла более 200 млн активных пользователей. Но в конце 2016 года Twitter, стремясь сократить свои расходы, закрыл Vine.

Источник: Techcrunch

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