Похоже, проводить 4G в киевском метро все же начнут в марте (Бахматов позаботится)





Только вчера мы писали, что запуск 4G в киевском метро находится под угрозой срыва, поскольку Киевсовет все никак не утвердит тарифы на доступ к коммунальным телеком-сетям. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты Киевсовета ожидаемо в очередной раз отложили рассмотрение оговариваемого проекта №3639, который остается последней бюрократической преградой на пути к долгожданному запуску 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом. Но затем в процесс вмешался советник мэра Киева Максим Бахматов и, похоже, зрада отменяется и сроки не будут сорваны.



Чтобы проект получил поддержку комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, его сначала нужно оправить на рассмотрения регуляторной комиссии.



«Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту», — приводит слова главы комиссии по транспорту Алексей Окопный ресурс Liga.Tech, чей журналист присутствовал на заседании.

Представитель экономического департамента КГГА надеется, что «до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии».



Советник мэра Киева Максим Бахматов особо подчеркнул, что необходимо выйти из ситуации, чтобы партнеры (Huawei и большая тройка операторов) могли начать установку оборудования уже в марте, как и было запланировано. При этом параллельно должны быть улажена юридическая сторона вопроса, чтобы не возникло никаких судебных претензий. Алексей Окопный поддержал его предложение.

Бахматов обратился к представителю метрополитена с предложением подписать временный договор, но там ответили, что не могут этого сделать. Предложение заключить прямой договор руководство предприятия также отвергло, заявив, что это «превышение полномочий». В итоге советник мэра отметил, что вопрос будет решать на уровне мэра и тогда «метрополитен все сможет». То есть, Максим Бахматов ясно дал понять, что 4G в киевском метро быть вовремя! В комментариях в Facebook он уточнил, что ему нужно несколько дней для решения вопроса.



Источник: Liga.Tech и Facebook

