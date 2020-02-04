Запуск 4G в киевском метро находится под угрозой срыва, Киевсовет все никак не утвердит тарифы на доступ к коммунальным телеком-сетям





Отсутствие новостей по поводу долгожданного запуска высокоскоростного интернета 4G в киевском метро получило вполне ожидаемое и разочаровывающее обьяснение. На сегодня существует очень высокая вероятность того, что сроки будут сорваны.

Запуск 4G в киевском метро (пролог)

Проект 4G в киевском метро сдвинулся с мертвой точки летом прошлого года, когда Huawei одержала победу в соответствующем тендере, взяв на себя роль главного подрядчика. Затем в ноябре КГГА согласовала и утвердила с «большой тройкой» (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) четкий план действий, предполагающий запуск 4G на первых десяти станциях в первом квартале 2020 года и полный охват (все станции и тоннели) в конце 2020 года — начале 2021 года. Затем в декабре мы узнали, что операторы и киевский метрополитен согласовывают техническое задание и рабочий проект, и вот-вот начнут монтажные работы. После этого все таинственным образом затихло. Собственно, в той декабрьской новости мы упоминали, что Киевсовет должен утвердить тарифы на доступ к телеком-сетям коммунальных транспортных объектов города и это последняя крупная преграда на пути к долгожданному внедрению 4G в киевском метро.

Что говорят операторы?

И вот сейчас директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут сообщил, что Киевсовет так и не утвердил тарифы на доступ к телеком-сетям коммунальных транспортных объектов города, из-за чего операторы и метрополитен не могут заключить договор и приступить к развертыванию сети.

«К сожалению, план по запуску 4G на первых станциях в марте под угрозой срыва. Киевсовет до сих пор не принял важное решение об установлении платы за доступ к коммунальной инфраструктуры города, поэтому операторы не могут давать гарантии и четкие прогнозы относительно сроков реализации инвестиционного проекта». «Спустя почти год после утверждения министерствами подзаконных актов для выполнения закона №1834 коммунальные предприятия Киева, включая метрополитен, остаются уполномоченными Киевским горсоветом заключать с операторами договоры доступа к инфраструктуре для развертывания телекоммуникационных сетей». Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению «Киевстар».

В ноябре 2019 департамент экономики и инвестиций КГГА разработал проект решения №3639, чтобы устранить это ограничение. Однако во время декабрьского заседания депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы решили перенести рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.

О том, что запуск 4G в метро Киева откладывается именно по вине Киевсовета, подтвердили и в lifecell.

«Запуск 4G в метро Киева зависит от слаженной работы всех участников проекта. Операторы согласовали технические вопросы с метро, ​​но приступить к монтажу оборудования, к сожалению, не могут. Более года коммунальные предприятия остаются уполномоченными горсоветом заключать с операторами договоры для развертывания цифровой инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе lifecell.

В Vodafone Ukraine также подтвердили, что тарифы на доступ к инфраструктуре Киевского метрополитена не приняты.

«Вопрос утверждении тарифов лежит в зоне ответственности Киевсовета. Без утвержденных тарифов запуск 4G будет перенесен на более поздний период», — пояснили в компании.

Большая тройка обеспокоена ситуацией, которая угрожает реализации инвестиционного проекту стоимостью $20 млн, и подчеркивают необходимость безотлагательного рассмотрения Киевсоветом проека №3639 об установлении платы за доступ к инфраструктуре. Без этого документа и разрешения они не могут начать установку оборудования, которое уже пылится на складах.

Что говорят в КГГА?

В официальном ответе на запрос ЭП в КГГА заявили, что по состоянию на 3 февраля 2020 года вышеупомянутый проект решения №3639 находится на рассмотрении постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Ближайшее заседание комиссии, где в числе прочих вопросов должен быть рассмотрен и этот проект, запланировано на 5 февраля 2020 года. Но в декабре депутаты Киевсовета уже переносили рассмотрение проекта на неопределенный срок по непонятным причинам. Так что нет никаких гарантий, что завтра его не отложат в очередной раз.